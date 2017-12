Burkina Faso: Financement de la campagne cotonnière 2017-2018

Parlant de la campagne écoulée, le DG a dressé un bilan satisfaisant même si, a-t-il regretté, les poches de sécheresse ont rendu les traitements difficiles, favorisé les attaques des chenilles légionnaires et réduit les récoltes à 544 000 tonnes. « La relance du coton conventionnel est un succès au regard de la longueur de la soie du coton burkinabè qui, assurément offre des gages de reconquête du label coton burkinabè », a-t-il soutenu. Aussi, il a demandé à tous les acteurs de conjuguer leurs efforts pour relever tous les défis afin de consolider et maintenir pour longtemps encore le rang de leader du Burkina Faso dans le classement des pays africains producteurs de coton depuis 2004/2005.

Le directeur général de la SOFITEX, Wilfrid Yaméogo s'est, pour sa part, réjoui de l'accompagnement des banques et du rabattement du taux d'intérêt. Il a relevé que les 70 milliards de F CFA serviront à l'achat du coton graine auprès des producteurs, au transport du coton vers les 15 usines d'égrenage dont dispose la société. L'évacuation de la fibre de coton vers les ports d'embarquement de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Bénin et du Ghana, l'achat et le dispashing des intrants seront financés par le présent prêt. Les autres activités seront, a-t-il relevé, financées par des crédits à contracter avec des partenaires extérieurs qui offrent des taux d'intérêt de plus ou moins 3%.

