Cote d'Ivoire: Bourse - Le Canada veut renouer le partenariat avec la BRVM

Hier, l'un de partenaires financiers de premier rang de la Bourse régionale des valeurs mobilières (Brvm), par le canal d'un de son instrument qu'est l'Agence canadienne de développement international (Acdi), le Canada veut relancer sa collaboration avec la Brvm. Et l'un des domaines qui effleurent plus l'esprit semble être le domaine minier. C'est en quelque sorte ce qui ressort de la déclaration de l'ambassadrice du Canada en Côte d'Ivoire S.E. Mme Julie Shouldice, qui a rendu visite, ce lundi 11 décembre au siège de la bourse de l'Uemoa, à Abidjan-Plateau.

« Nous avons eu une rencontre avec des délégués commerciaux de la région. Nous avons voulu partager les informations de la bourse avec nos collègues de la région », a expliqué l'ambassadrice. Elle note que c'est une bonne opportunité de partage avec la Brvm. Car, dit-elle, « il y a un énorme potentiel qui se présente à la Brvm. Surtout avec les actions que nous voyons sur le marché. Il y a un intérêt du commerce du Canada dans la région ». De ce fait , l'activité du Canada en Côte d'Ivoire porte essentiellement sur l'ingénierie, l'agro-alimentaire, principalement sur les mines.

Le directeur général de la Brvm, Dr Edoh Kossi Amenouvé a soutenu que c'est « un plaisir et un honneur » de recevoir la diplomate canadienne. Parce qu'au « démarrage de la bourse, l'Agence canadienne de développement international (Acdi) a été l'un de nos partenaires financiers, non seulement pour les études, mais aussi pour un certain nombre de textes que nous avons élaborés et également pour la formation de nos premiers courtiers de la Brvm. C'était dans les années 95 à 98. Entre 2000 et 2012, nous avons encore bénéficié de l'appui de l'Acdi de l'Afd avec le soutien de la Banque mondiale pour lancer et mettre en œuvre les grandes réformes que nous avons menées (la réforme de la garantie, l'introduction de la notation, la création du marché hypothécaire, la revue des textes, la tarification, l'harmonisation de la fiscalité... ) », a fait remarquer le directeur général de la Brvm.

Cette rencontre pour lui est une occasion de montrer à leurs partenaires ce que les dirigeants de son institution ont fait de l'appui dont ils ont bénéficié au cours de toutes ces années et la progression qu'ils ont réalisée depuis la création de la bourse. Dr Edoh Kossi Amenouvé a affiché son désir d'ouvrir la Brvm aux compagnies minières. Pour ce faire, il a indiqué qu'il a abordera cette question et bien d'autres avec l'hôte du jour, afin que la bourse puisse jouer son rôle d'instrument de transformation des économies de la région de l'Uemoa.