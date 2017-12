Angola: Le ministère de la Culture prévoit la réhabilitation de "Tourada"

Luanda — La réhabilitation et la requalification de l'infrastructure de la "Tourada", située dans la commune de Cassequel (Maianga), à Luanda, pour abriter des activités culturelles en faveur des communautés, dépendent du financement.

Sans grande marge de manœuvre en termes financiers pour exécuter le projet initial qui prévoyait la création d'un centre culturel avec une bibliothèque, un cinéma et d'autres services, le ministère de la Culture a refait le plan et a conçu un projet qui exige moins de dépenses financières.

Quant au financement des travaux, le Département ministériel de la Culture, qui n'a que le Budget général d'Etat comme solution pour l'exécution de ses projets, considère la collaboration des partenaires privés comme une des solutions qui est encore en examen, pour trouver les meilleures voies pour satisfaire les communautés qui ont longtemps demandé la réhabilitation de la Tourada, l'ancienne arène de corrida de Luanda.

Construit dans les années 1960, l'arène de Luanda a été inaugurée le 1er mars 1964, même sans être achevée. La cérémonie d'ouverture a connu la participation des grands noms de la tauromachie du Portugal, de l'époque.

Après l'indépendance, le ministère de la Culture, pour profiter du lieu, a pris en charge la gestion de l'arène, où des manifestations culturelles ont eu lieu sporadiquement.

João Constantino, secrétaire d'Etat à la Culture pour les Industries culturelles, a déclaré dans une interview à l'Angop qu'une étude de faisabilité avait été faite pour déterminer la voie à suivre en ce qui concerne la récupération des infrastructures, sans toutefois, précisé des dates compte tenu de la situation financière du pays.

Selon le secrétaire d'Etat, le plan passera par la reconversion de l'infrastructure, la rendant fonctionnelle pour des activités culturelles, puisque sa construction n'était pas prévue à cet effet.

"Le ministère de la Culture a l'intention de donner une autre image à l'endroit, mais à cette fin il devra compter sur la participation des partenaires, en particulier le gouvernement de Luanda et le ministère du Commerce", a-t-il souligné.

Dans ses années d'or, la scène de la corrida a reçu plusieurs figures et groupes emblématiques nationaux et étrangers, parmi eux Luambo Makiadi "Franco" et son orchestre TP OK Jazz, Sam Manguana, Chico Buarque, Clara Nunes, Elba Ramalho, Matadidi Mario Mwana Kitoko, Os Kiezos, Os Jovens do Prenda et Martinho da Vila.