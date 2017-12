Madagascar: Mandoto - Un litige foncier fait quatre morts et six blessés

« Les assaillants ont payé des mercenaires armés qui ont été mandés depuis Miandrivazo lorsqu'une indivision du terrain a été décidée par les parents », a indiqué une source proche de la brigade de Mandoto, hier, dans un entretien téléphonique. Les victimes ont appelé au secours quand une horde d'intrus s'est infiltré dans leur domicile et les ont menacées avec du sabre. Les membres de Zama, chargés de la sécurité locale, sont immédiatement intervenus. Un affrontement a éclaté, faisant quatre morts et six blessés.La maison du témoin a été réduite en cendre, selon les explications d'un notable. Les forces de l'ordre ont mis la main sur trois des mercenaires pyromanes qui ont été ensuite placés en garde-à-vue dans les locaux de la brigade locale.

Des héritiers se sont attaqués à Analavory, dans le district de Mandoto, région Vakinankaratra, vendredi, à 9 heures. Leur litige foncier s'est soldé par la mort de quatre individus et six blessés graves. Une troupe de cousins, ayant pris d'assaut l'autre, a impliqué dans cette affaire un témoin qui refuse de signer le partage forcé de la propriété.

