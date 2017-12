Ile Maurice: Le ministre Mahen Jhugroo fait les éloges de Showkutally Soodhun

Le National Housing Development Company (NHDC) fait 56 nouveaux heureux bénéficiaires. L'inauguration de ces nouvelles maisons de la NHDC avec une aire de jeux pour les enfants et un terrain de pétanque, entre autres - un complexe baptisé Résidence Cottagia 2 - a eu lieu ce lundi 11 décembre, à Cottage, en présence du ministre du Logement et des terres, Mahen Jhugroo.

Durant son discours, le ministre n'a pas manqué de faire les éloges de son prédécesseur, Showkutally Soodhun, ancien ministre des Logements et des Terres. «J'ai une pensée spéciale pour Soodhun qui a fait un bon travail lorsqu'il était au ministère du Logement et des terres. Je vais continuer sur sa lancée car je veux combattre la pauvreté et offrir aux personnes qui n'ont pas de maisons, un toit décent» a avancé Mahen Jhugroo.

Combattre la pauvreté

Mahen Jhugroo a aussi cité l'entrée en vigueur du salaire minimum. Une mesure qui, selon lui, permettra de lutter contre la pauvreté. «C'est une très bonne initiative de Pravind Jugnauth. Cela montre que le gouvernement a la volonté de combattre la pauvreté. De plus, notre objectif est de construire 10 000 maisons d'ici la fin de notre mandat alors que le gouvernement sortant en a fait construire seulement 2 800 en dix ans.»

Allant plus loin dans son discours, le ministre a expliqué que depuis que le gouvernement Lepep tient les rênes du pays, certains adversaires politiques n'ont eu de cesse de lui mettre des bâtons dans les roues. «Mais on ne se laissera pas faire. Certains disent même qu'après l'élection du 17 décembre, on va se diriger vers une élection générale. C'est complètement absurde. On va terminer notre mandat et les élections auront lieu en 2020», a-t-il affirmé.

Agrandissement des maisons

Gilles L'Entêté, Managing Director de la NHDC, a, pour sa part, déclaré que les nouveaux bénéficiaires pourront agrandir leur maison de deux fois sa taille originale qui est de 39 mètres carrés. Pour ce faire, trois plans d'agrandissement leur seront remis par la NHDC.

«Mais le propriétaire devra choisir un seul plan d'agrandissement parmi les trois. Il devra aussi suivre le plan choisi à la lettre et respecter les travaux déjà accomplis sur le site », a prévenu Gilles L'Entêté.

Il ajoute qu'après avoir choisi son plan, le propriétaire devra se rendre au conseil de district et faire une demande de permis avant de commencer ses travaux. Si certains propriétaires sont tentés par un plan qui leur serait propre, il faudrait que celui-ci soit en conformité avec l'environnement. De plus, des inspecteurs se rendront sur place de temps en temps.

Association de propriétaires

Le Managing Director de la NDHC a aussi annoncé la création d'une association de propriétaires qui agira en tant que facilitateur auprès du ministère du Logement et des Terres. «Ce sont les habitants eux-mêmes qui vont devoir élire leur président, leur secrétaire entre autres. Après quoi, on fera le nécessaire pour les enregistrer auprès du Registrar of Association. Cette association aura pour mission de nous transmettre toutes les doléances des habitants et ensuite de leur faire part des décisions qui auraient été prises.»