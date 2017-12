Ile Maurice: Partielle au n°18 - «MSM ziska dernié ler zot triké» dit Bérenger

Et le «complice», dit Ajay Gunness, est le Parti mauricien social-démocrate (PMSD) et Xavier-Luc Duval. «Pareil couma line ensam avec Ramgoolam. Ramgoolam inn protege copain copine. Dilapide fond public. Sous Ramgoolam oune trouve zeclair. PMSD inn complice ladans. Ensam line jouir. Line donne coup de main craz BAI. Ramgoolam pane changer, li arrogant.»

Il s'en est aussi pris à Roshi Bhadain, le leader et candidat du Reform Party : «Bhadain kot so cash sorti ?» C'est ce qui l'a amené à dire que «seulement le MMM est propre».

Paul Bérenger s'est aussi attaqué au Parti travailliste (PTr) tout en précisant que la partielle à la circonscription n°18 est un «match entre le MMM et le PTr». «Arvin Boolell se ene mask. Enbas sa mask ena Ramgoolam avec so 9 banané abuse.» Il a ajouté que Ramgoolam humilie Arvin Boolell à chaque occasion. Pour le leader du MMM, c'est clair : «PTr pé ale perdi».

Le gouvernement Lepep prévoit deux séances parlementaires en plus cette semaine, soit jeudi et vendredi, outre mardi. Or, cette semaine est la dernière avant l'élection partielle à Belle-Rose-Quatre-Bornes dimanche. Comme l'alliance au pouvoir ne présente aucun candidat à ce scrutin, il n'en a pas fallu plus à Paul Bérenger pour attaquer : «Ziska dernié ler zot triké.»

