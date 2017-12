Madagascar: Maires TIM et DISTIM - Formation sur le leadership et la gestion électorale

A rappeler que le TIM a pu faire élire environ 300 maires à l'issue des dernières communales et 21 députés lors des Législatives de 2013. La formation politique de Marc Ravalomanana a remporté la mairie de la Capitale et a obtenu 6 sièges de député sur 12 à Antananarivo-Renivohitra.

Une formation qui s'est déroulée au Domaine Fofikri Ilafy et qui a permis à ces élus de mieux se préparer aux futures échéances électorales. Malgré le fait que les nouvelles lois sur les élections ne sont pas encore adoptées, ces maires et responsables du parti « Tiako I Madagasikara » au niveau des districts ont pu être briefés sur certaines astuces qui les aideront à lutter contre les fraudes électorales, dont entre autres le suivi de la confection de la liste électorale.

300 maires TIM et de nombreux responsables de ce parti politique au niveau des 119 districts de Madagascar ont suivi hier une formation sur le leadership et la gestion des élections.

