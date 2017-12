Burkina Faso: Coupe de l'Indépendance - La province du Poni s'impose devant le Loba (2-0)

L'équipe de la province du Poni (Gaoua) a remporté, le dimanche 10 décembre au stade régional du Sud-Ouest à Gaoua, la coupe de l'indépendance 2017 en battant en finale la formation de la province du Ioba par 2 buts à 0. Une finale âprement disputée sous la présidence du Premier ministre, Paul Kaba Tiéba.

Tout sourit au Poni en cette fête de l'accession à l'indépendance du Burkina Faso. Après les archers qui ont placé cette province au premier rang, ce sont les footballeurs qui se hissent sur la plus haute marche du podium. Alors que tout ne semblait pas bien parti à l'entame de la rencontre. N'eut été le duel manqué de l'attaquant du Ioba, Ygore Dabiré, face au gardien de but de Gaoua, Dano aurait pu se mettre en confiance dès les 4 premières minutes. La réplique de la cité du Bafuji ne s'est pas faite attendre lorsque Juste Ouattara a trouvé le chemin des filets (34e), donnant un avantage à son équipe à la pause.

Les parachutistes de l'armée burkinabè, comme à l'accoutumée ont tenu les spectateurs du match en haleine avec un saut à 1700m d'altitude pour atterrir sur la pelouse synthétique du stade. L'équipe de Gaoua, à la reprise, a maintenu le cap et a même doublé la mise par Amédé Da (63e) pour mettre les siens sur la voie du succès. Pour le capitaine de Gaoua, Honoré Hien, « c'est le travail qui a payé, vu les entraînements que nous faisions les matins et soirs. C'est le résultat qui est produit ce soir-là », mentionnant que l'équipe perdante n'a pas démérité. « Nous avons eu la chance de nous entraîner un peu sur le gazon synthétique alors que nos amis de Dano n'ont pas eu cette occasion. Leur défaite peut être due à cela ou peut-être les nouvelles paires de chaussures ». Pour le défenseur de Dano Simon Lamien, la défaite est due au « manque de concentration. On était trop distrait alors que nous étions bien rentrés dans le match »

Pour sa première place, Gaoua empoche la somme de 1 million de FCFA, le trophée, 10 ballons, des médailles d'or et deux jeux de maillots, laissant son challenger Dano avec la somme de 750 000FCFA, un petit trophée, 10 ballons, des médailles d'argent et deux jeux de maillots. La Bougouriba et le Noumbiel, les deux autres provinces de la région ont été également primées en nature et en espèces. La prochaine coupe de l'Indépendance du Burkina Faso se disputera en 2018 au Centre-Sud (Manga) entre les équipes des provinces de la région.