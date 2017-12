Cote d'Ivoire: Le gouvernement veut des véhicules plus jeunes dans les rues

Ce leadership appelle de la part du pays à poursuivre ses efforts pour la promotion et la protection des droits… Plus »

Les poids lourds ou les bus de plus de trente-quatre places ne pourront pas excéder dix ans de circulation avant d'être importés. Des mesures choc destinées à limiter la pollution des pots d'échappement et la circulation de véhicules dangereux pour la communauté.

Alors que le président ivoirien Alassane Ouattara se rend au Sommet climat à Paris, à Abidjan un nouveau décret pourrait changer la donne en matière de pollution et de trafic routier. Afin de rajeunir le parc automobile et lutter contre le réchauffement climatique, le gouvernement a adopté un décret limitant l'âge des véhicules d'occasion importés.

