Burkina Faso: Crise commune de Saponé - La mairie à l'épreuve du feu

Dans la nuit du 7 au 8 décembre 2017, la mairie de Saponé, commune située à une trentaine de kilomètres de Ouagadougou, a été l'objet d'un incendie manifestement d'origine criminelle. Si ses auteurs ne sont pas encore connus, tous les regards se tournent vers ceux qui réclament depuis quelques mois la tête du maire, Abdoulaye Compaoré.

Des placards, des tables et quelques chaises miraculeusement épargnés par le feu côtoient au sol, devant l'hôtel de ville de Saponé, des ordinateurs et un réfrigérateur fondu. Il est 13 h et quelques volontaires sous la houlette du maire s'attellent à transporter dans la salle des fêtes le matériel rescapé des flammes qui ont ravagé une bonne partie de la mairie. Vu de l'extérieur, le bâtiment paraît pourtant intact. Mais lorsque nous y mettons les pieds, nous sommes comme dans un four.

Plusieurs heures après l'incendie, la chaleur ne s'est pas encore dissipée. Les murs et le plafond sont recouverts de suie. Dans l'air flotte une odeur de plastique brûlé et de cendre. Sur le sol traînent deux ordinateurs et une photocopieuse calcinés.

Dans une des salles où il y a eu le départ de feu, le plancher a été rongé par le feu, un ventilateur dont le support a fondu gît désormais au sol. Dans une autre, c'est un amas de ferrailles et de papiers qu'il est donné à voir. Difficile de distinguer quoi que ce soit tant tout a été réduit au plus simple élément.

Pièces à conviction

C'est au réveil que les habitants de Saponé ont appris l'incendie de leur mairie. De nombreux badauds ont commencé à défiler depuis le matin dans les ruines pour constater de visu l'ampleur des dégâts. Affliction et inquiétude sont les sentiments les plus partagés par les visiteurs, qui ne manquent pas de laisser échapper quelques soupirs de consternation. Alaré Zongo que nous avons rencontré sur les décombres est encore plus peiné.

Dans sa main, l'homme tient un acte de naissance de son fils, en classe d'examen. Il était venu en faire des extraits quand il a constaté avec effroi que les services de la mairie ne seraient pas fonctionnels pendant quelque temps. « Il faut qu'on retrouve les coupables », dit-il en désespoir de cause. Il ne fait en effet aucun doute que ce brasier est d'origine criminelle. Son ou ses auteurs n'ont d'ailleurs laissé aucune place au doute : trois bidons ayant contenu le liquide inflammable, sûrement de l'essence, ont été retrouvés le matin par les policiers à l'arrière du bâtiment près de fenêtres vandalisées.

C'est entre 4h30 et 5h, alors que la population roupillait dans le froid matinal, que les pyromanes sont passés à l'acte, le gardien de la mairie affirmant s'être absenté durant ce laps de temps pour faire sa toilette. Profitant de cet instant, les pyromanes sont arrivés par l'arrière du bâtiment, ont forcé trois persiennes (donnant sur le bureau du secrétaire général et des deux secrétaires) pour y déverser le liquide inflammable avant de mettre le feu. Le résultat, on le connaît.

Comme l'eau et le feu

En attendant que l'enquête de la police et de la gendarmerie permette de retrouver les éventuels commanditaires et exécutants de cet acte, la majeure partie de ceux que nous avons rencontrés vendredi dans la cité au célèbre chapeau avaient leur coupable tout désigné. Ils font un rapprochement avec la crise qui secoue depuis avril le conseil municipal, une crise marquée par la volonté affichée d'un groupuscule d'empêcher l'édile actuel d'exercer son mandat.

Les membres du bureau sont l'objet de menaces, à en croire Abdoulaye Compaoré, mais, affirme-t-il consterné, « je ne pensais pas qu'on en arriverait à cette extrémité ! Nous avons jusque-là pensé que c'était de simples menaces, mais ce matin on vient de comprendre qu'on se trompait».

Cette guéguerre, qui a pris une tournure enflammée, est d'abord une cuisine interne au parti au pouvoir : à la faveur de la reprise des élections municipales le 28 mai 2017, le Mouvement du peuple pour le progrès (MPP) était arrivé en tête à Saponé avec 44 conseillers. Idrissa Ouédraogo, le maire sortant, avait été désigné candidat officiel du parti à l'issue d'une primaire interne où il avait raflé 32 voix.

Mais le jour du scrutin, à la surprise générale, Abdoulaye Compaoré, conseiller MPP, se présente contre le candidat officiel et est élu maire avec les voix de l'opposition et de quelques conseillers du Parti du soleil-levant qui n'ont pas suivi la consigne de vote. Depuis lors, une partie du MPP n'a pas digéré cette « trahison » et a juré la perte du conseil municipal.

Pour ne rien arranger à la cohabitation, la crise est attisée par des rivalités de quartiers : Idrissa Ouédraogo est en effet originaire de Saponé-marché dont les habitants estiment être des laissés-pour-compte pendant que Karkuidghin accaparerait tout.

Simon Compaoré sous le feu des critiques

Le 7 août dernier, Saponé-marché avait déferlé dans la rue, bloquant la principale voie d'accès à la bourgade pour exiger la dissolution du conseil municipal. C'était trois jours avant la tenue d'une session convoquée par le bourgmestre. L'incendie des locaux de la mairie intervient également à la veille d'une session prévue pour aujourd'hui 12 décembre. « Ce n'est pas un hasard, souffle un conseiller. Ils veulent bloquer nos activités.»

Mais à en croire le maire, les flammes ne le feront pas reculer. « Le conseil municipal va continuer de fonctionner », assure-t-il, précisant au passage que la salle des fêtes, elle, est intacte et peut abriter les activités. Abdoulaye Compaoré interpelle cependant les autorités pour que cessent les actes de violence dans sa commune. « Il y a des actes qui ont été perpétrés, et l'autorité est restée silencieuse face à cela, si elle avait agi contre, on n'en serait pas arrivé là », regrette-t-il.

Si l'édile lui-même ne le dit pas explicitement, ses soutiens voient en cette vague de contestation la main du ministre de la Sécurité, Simon Compaoré, par ailleurs président par intérim du MPP, qui veut installer son « bon petit », Idrissa Ouédraogo, à la tête de l'exécutif municipal.

Après une réunion improvisée séance tenante, les représentants de quatre zones, sur les cinq que compte la localité, ont clairement pointé du doigt le premier flic du Faso. « Nous ne voulons plus nous en cacher. Simon Compaoré est au courant de tout ce qui se passe. C'est lui qui, en ne faisant rien, leur donne la force d'agir », affirme leur porte-parole, Prosper Douamba.

Wilfried Douamba, un jeune de Saponé résidant à Ouaga, est revenu au village dès que les infos sur l'incendie lui sont parvenues. Lui aussi s'en prend aux « autorités » : « Il faut qu'elles arrêtent de soutenir un groupuscule, elles doivent plutôt regarder l'intérêt commun. » Et de prévenir : « Si rien n'est fait les choses vont empirer. »

Risque de délégation spéciale ?

L'incendie de la mairie n'a pas changé les habitudes de la population ce jour de marché où les cabarets accueillent une fidèle clientèle venue éteindre le feu de son gosier. Autour des calebasses, un seul sujet de conversation : la peur du lendemain après ce sinistre.

Le dolo a un goût amer pour Simon Ouédraogo qui revient du lieu du crime. L'amateur de bière de mil n'a qu'une prière : « Que les différents acteurs s'entendent, car c'est la population qui trinque la première dans cette guerre intestine. » L'inquiétude pour lui, comme pour beaucoup, c'est que la commune tombe sous délégation spéciale avec cette récente évolution ; une éventualité que balaie du revers de la main le bourgmestre :

« Je ne vois pas sur quoi les autorités vont tabler pour nous mettre sous délégation spéciale, on n'a pas de problème de quorum avec les conseillers, on n'a pas de problème avec les populations non plus, c'est plutôt un groupuscule qui dit ne pas vouloir de la mairie. »

Hugues Richard Sama

Encadré

« On avait pris soin de mémoriser certaines données »

La conséquence immédiate de cet incendie, c'est bien sûr l'arrêt de certains services de base, comme l'établissement d'extraits d'acte de naissance. De nombreux documents conservés à l'hôtel de Ville, notamment les certificats de prise de fonction des fonctionnaires, et les ordinateurs contenant la mémoire de la commune ont été détruits par les flammes.

Malgré les pertes, la mairie n'aura aucun mal à reprendre ses activités, à en croire son secrétaire général. « Vu l'atmosphère très tendue, on se disait qu'un jour le pire pouvait arriver. On avait donc pris le soin de mémoriser certaines données sur des disques durs que nous avons gardés hors de l'enceinte de la mairie », explique le fonctionnaire communal.