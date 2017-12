Togo: L'opposition ne se rendra pas à la réunion consultative du gouvernement

« Le gouvernement prend des initiatives comme si c'était lui qui organisait le dialogue » affirme l'opposition qui ajoute dans la lettre de réponse à l'invitation du gouvernement « la coalition réaffirme son ferme engagement à poursuivre la préparation des discussions dans le cadre de la double médiation de la Guinée et du Ghana et ne pourra pas par conséquent répondre à votre invitation ».

Le gouvernement voulait recueillir lors de cette rencontre, les avis de certains partis politiques de l'opposition et de quelques anciens chefs de gouvernement sur le format et les modalités du dialogue qui va s'ouvrir. Le gouvernement précise, que ces personnalités n'ont rien à avoir avec ceux qui doivent prendre part au dialogue.

En prélude au dialogue entre pouvoir et opposition au Togo, le gouvernement invite quelques partis politiques et des personnalités pour discuter de la vision de ce dialogue de sortie de crise. Les rendez-vous commencent ce mardi 12 décembre au matin. Mais déjà, l'opposition annonce qu'elle ne répondra pas à l'invitation du gouvernement.

