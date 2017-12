Mali: Centre National d'Appareillage Orthopédique du Mali (CNAOM) - Le budget est de 638.665.000

La 14ème session du conseil d'administration du Centre d'Appareillage orthopédique du Mali (CNAOM) s'est tenue le week end dernier , dans la salle de conférence de la maison des aînés . Elle était présidée par Samba Alhamadou Baby, représentant du ministre de la Solidarité et de l'Action Humanitaire, en présence de M. Ibrahima Baba directeur général du CNAOM.

Au cours de cette session, les administrateurs ont eu à examiner et adopter le compte rendu de la 13ème Session du Conseil d'Orientation ; évaluer le point d'exécution des recommandations de la 13ème Session du Conseil d'Orientation ; examiner et adopter le rapport d'activités 2017 et l'exécution du budget 2017 à mi-parcours et enfin valider la stratégie nationale de développement de la réadaptation physique au Mali.

Aux dires du Secrétaire général, le Centre National d'Appareillage orthopédique du Mali constitue un maillon essentiel dans le dispositif de renforcement de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion pour un mieux-être des personnes handicapées physiques. De 2002 à nos jours, ajoute-il, des résultats encourageants ont été atteints.

"De janvier à juin 2017, le CNAOM a mené les activités suivantes: 4 970 personnes consultées ; 9 138 séances de rééducation ; 392 appareils orthopédiques produits, 275 enfants pied-bot traités à travers la méthode ponséti ; la validation de l'étude sur la Paralysie obstétricale du plexus brachial (POPB) reçue au CNAOM de 2014 à 2016 par le Comité scientifique et technique et le comité d'éthique. Il est réconfortant de remarquer que le taux de réalisation des activités techniques varie entre 36,5% et 75%", déclare-t-il.

Il a invité les responsables de ladite structure à persévérer dans cette voie, développer des initiatives pour soutenir et conforter le CNAOM dans ses missions pour atteindre les objectifs fixés.

L'occasion était bonne pour M.BABY de saluer la collaboration avec le Comité International de la Croix Rouge (CICR) dans la mise en œuvre du Programme de Réadaptation Physique qui a permis le lancement du projet de construction du Centre Régional d'Appareillage Orthopédique et de Rééducation Fonctionnelle de Mopti ; la prise en charge de la formation de 4 nouveaux bacheliers en réadaptation fonctionnelle à Lomé, en plus des deux agents financés en 2015; la prise en charge à ce jour de 896 personnes victimes du conflit au nord du Mali ; et la dotation en matières premières importées.

Malgré ces acquis, explique le Secrétaire général, les défis sont énormes au regard de la forte demande en matière de réadaptation fonctionnelle ce qui nécessite plus d'accompagnement pour : redynamiser les Centres Régionaux d'Appareillage Orthopédique et de Rééducation Fonctionnelle afin de satisfaire les besoins dans les régions ; renforcer le plateau technique et doter le centre en personnel technique de qualité ; développer de nouvelles stratégies pour juguler le manque de personnel technique, a-t-il ajouté, avant de dire que le budget du CNAOM est équilibré en recettes et en dépenses à la somme de six cent trente-huit millions six cent soixante-cinq mille CFA (638.665.000) contre six cent vingt et un million six cent cinquante-quatre mille cinq cent soixante-sept FCFA (621.654.567) en 2016, soit une augmentation de 2,73%.