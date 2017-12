Mali: 1er congrès International d'urologie - Plus de 300 urologues attendus à Bamako

Le premier congrès international d'urologie, démarre demain à Bamako. Il s'étendra du 13 au 15 décembre. En prélude à ce grand évènement, l'Association Malienne de l'urologie (AMU) était face à la presse hier à l'hôpital de point G pour faire le point des préparatifs. La dite conférence était animée par Pr Aly Douro Tembely, président AMU, qui avait à ses côtés, le Pr Zanafon Ouattara président du comité scientifique, Dr Amadou Kassogue et Dr Alkadri Diarra tous membres de l'association.

Pour le conférencier Pr Tembely, durant 3 jours, les 300 participants venus de différents pays vont échanger sur les thèmes : « cancers en urologie ; fistules obstétricales ; et troubles de la sexualité masculine ». A ses dires, cette première édition sera organisée sous forme de conférences et débats autour de ces 3 thèmes centraux. L'objectif de cette rencontre de Bamako, est de donner plus de visibilité sur l'urologie à la population malienne ainsi que les mesures préventives.

Ce congrès sera l'occasion pour les spécialistes d'élaborer une feuille de route pour lutter efficacement contre les cancers et les autres maladies liés à la pathologie. Il fera savoir que les urologues maliens sont des praticiens connus et reconnus dans le monde entier pour faire face à cette anomalie.

Pour le Président du comité scientifique Pr Zanafon Ouattara, les cancers sont des tumeurs qui se développent de façon désordonnée sur les organes. Et quasiment toutes les parties de l'appareil urinaire (reins, uretères, prostates, lurette, verge, testicules) peuvent être atteintes par cette maladie. Les cancers les plus fréquents en urologies au Mali sont essentiellement ceux qui se greffent sur la vessie et la prostate.

Nous avons un facteur favorisant le cancer de la vessie qui est la bilharziose urinaire sévit de façon endémique dans les zones lacustres, tout au long des grands fleuves et des rivières. La bilharziose, à son tour prépare le lit du cancer de la vessie qui se manifeste par l'apparition du sang dans urines. Le traitement du cancer, comme d'ailleurs tous les autres, nécessite qu'il soit découvert très tôt.

Il y a aussi le cancer de la verge qui peut aboutir à l'émasculation du sujet. Parlant des troubles sexuels masculins et les lithiases urinaires qui font également parties des ennuis de santé publique. Les lithiases qui sont la présence d'un caillou au niveau de l'appareil urinaire sont essentiellement dues à la consommation excessive des produits laitiers. Ces calculs peuvent entrainer des infections urinaires à répétition, une destruction du rein et elles peuvent évoluer malheureusement vers une insuffisance rénale.

Pour permettre au plus grand nombre de patient d'être en contact direct avec les gynécologues des hommes, c'est-à-dire les spécialistes en urologie, trois dates et un seul endroit du 13, 14 et 15 à l'hôtel de l'amitié.

A noter que l'association Malienne d'Urologie (AMU) a été créé en 2015, elle compte en son sein tous les urologues du Mali qui sont au nombre de 35 personnes.