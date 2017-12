Afrique: Avènement de Bale II et Bâle III - Des changements très importants pour la banque

L'avènement des normes Bâle II et Bâle III dans l'espace Uemoa va occasionner des changements très importants pour la banque. Il va transformer sa manière de faire le crédit, de percevoir le crédit et d'évaluer le risque

La banque va complètement changer la façon dont elle va donner le crédit. C'est la ferme conviction de ce spécialiste de la banque avec qui le journal de l'économie malienne (LEJECOM) a eu le privilège d'échanger sur la question. Avant Bâle II et Bâle III, soutient notre expert qui a souhaité gardé l'anonymat, il n'y avait pas de séparation entre l'immobilier résidentiel et l'immobilier commercial.

Maintenant, indique-t-il, avec le nouveau dispositif, si vous faites un prêt immobilier, si c'est de l'immobilier commercial, il sera pondérer à 75% et si c'est de l'immobilier résidentiel, il le sera à 35%. Cela veut dire pour la banque précise notre interlocuteur que quand elle fait du crédit en faisant de l'immobilier résidentiel, elle aura besoin de moins de fonds propres que si elle fait de l'immobilier commercial.

Donc ma première réaction argumente -t-il peut être de dire que je n'ai pas intérêt à faire de l'immobilier commercial parce que cela me demande deux fois plus de fonds propres, deux fois plus que de l'immobilier résidentiel. Donc je vais faire de l'immobilier résidentiel ou je peux dire que je vais faire de l'immobilier commercial mais je vais exiger un taux de rentabilité plus élevée.

En effet, là où la banque demande 7% pour l'immobilier résidentiel, elle va peut-être demander 12% pour l'immobilier commercial selon notre expert.

Rien que par cet exemple poursuit -il, on voit que cela impacte la stratégie de la banque. Cela signifie qu'aujourd'hui, la banque doit revoir toute sa politique de crédits, toute sa politique de contrepartie. D'autant plus qu'aujourd'hui si vous êtes banquier et que vous faites une autorisation de crédit, qui n'est pas autorisée, et cela arrive fréquemment (les découverts non autorisés), vous êtes pénalisés indique notre interlocuteur. Et il précise que ce n'est plus accepté dans le nouveau dispositif, elle est provisionnée.

Dans ces nouvelles dispositions, indique cet expert en banque, on vous dit également que l'hypothèque de 2ème rang n'est plus acceptée et ça c'est important. Il y a des changements fondamentaux qui vont affecter la manière dont la banque va faire le crédit selon lui.

Il continue pour indiquer que si par exemple, vous avez un bâtiment sur la place de l'indépendance de Dakar qui vaut 1milliard, vous avez 50 millions de crédit fait par une banque X, vous allez voir une banque Y pour un prêt de 100 millions, Si le banquier Y accorde ce prêt de 100 millions et inscris une hypothèque de 2ème rang sur le bien qui vaut un milliard, la réglementation ne reconnait plus cette deuxième hypothèque», ajoute-t-il.

Il explique que dans ce cas les banques seront amenées d'une manière générale à regarder au niveau de leur entreprise, toute leur organisation. Elles vont ajoute notre interlocuteur refondre toute l'organisation, tout le système d'information et toutes les procédures.