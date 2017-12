Tunisie: Réformes dans le secteur de l'eau

Selon les données disponibles, les composantes du programme consistent à effectuer des réformes par les ministères des Finances, des Affaires locales et de l'Environnement, de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche ainsi que de l'Office national de l'assainissement.

Révision de la facturation

Les réformes à engager concernent deux parties dont les premières, d'ordre général, visent à approuver la loi organique du budget et l'actualisation de la stratégie de la dette à moyen terme alors que les secondes intéressent le secteur de l'eau. Il s'agit d'asseoir la gestion par objectifs dans le budget du ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche et de former des cadres pour atteindre cet objectif.

Un système de suivi et d'évaluation des investissements sera mis en place en plus de la constitution d'un comité de pilotage en vue de suivre les projets réalisés dans le cadre du programme de gestion intégrée des ressources hydrauliques au sein du ministère de l'Agriculture, des ressources hydrauliques et de la Pêche et la mobilisation des eaux profondes ainsi que le traitement des eaux usées.

La redevance de l'Office national de l'assainissement devrait augmenter de 8% avec une révision de la facturation pour les eaux d'irrigation. Le ministère du Développement, de l'Investissement et de la Coopération internationale sera appelé, quant à lui, à assurer la coordination entre les différentes structures intervenantes et à collecter les documents prouvant la réalisation des réformes en question afin de les transférer à un bailleur de fonds afin de débloquer les fonds du crédit en une seule part.

La valeur totale du programme est de près de 290 millions de dinars tunisiens, le taux d'intérêt du prêt est de 2,09%, alors que la période de remboursement est de 15 ans avec 5 ans de délai de grâce. La banque KFW octroie ce prêt sur ses ressources spéciales hors du programme de coopération financière bilatéral qui est appliqué annuellement par le gouvernement allemand. Le prêt est accordé sous la garantie du gouvernement allemand.