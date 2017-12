Burkina Faso: 57e anniversaire de l'independance du pays - Belle fête à gaoua

La commémoration du 57e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso s'est déroulée dans la capitale de la région du Sud-Ouest, Gaoua, le 11- Décembre 2017. Sous la présidence du Chef de l'Etat, Roch Marc Christian Kaboré, entouré des membres du gouvernement, des Forces vives de la région ainsi que des acteurs venus des autres régions, cette commémoration, placée sous le thème « Diversité culturelle, citoyenneté responsable pour un Burkina Faso solidaire et harmonieux », a principalement été marquée par les défilés civil, militaire et paramilitaire sur le boulevard qui passe devant le lycée provincial Bafudji de Gaoua. Les populations du Sud-Ouest et celles de Gaoua notamment se sont mobilisées pour la circonstance.

Les populations du Sud-Ouest, particulièrement celles de Gaoua, ont investi très tôt l'espace en face du lycée provincial Bafudji pour attendre le top départ de la commémoration du 57e anniversaire de l'indépendance. Sur le coup de 9h 00mn, le président Roch est arrivé et a fait la revue de troupes qui a ensuite fait place à la parade, avec notamment une longue série de défilés civil, militaire et paramilitaire. Une foule compacte de plusieurs rangs d'épaisseurs était mobilisée pour la circonstance, en plus des différents gradins qui ont réfusé du monde. Pour ne pas se faire conter l'évènement qui est inédit, de l'avis de plus d'un Gaoualais, certains d'entre eux étaient perchés sur les branches des arbres et les toits des maisons, pour suivre la parade qui s'est déroulée sur environ 1 kilomètre de piste. Barkissa Zongo, arrivée de Bobo pour la fête, a admiré la parade qui a été belle et pleine d'émotions ou de peur par moments, selon ses mots, du fait des démonstrations militaires ou paramilitaires. Comme elle, bien des personnes ont déploré les défaillances de la sonorisation qui ne leur ont pas permis d'entendre ni de suivre les commentaires au cours de la parade. « la mauvaise qualité de la sonorisation a joué négativement sur la fête », s'est lâché une jeune dame originaire de la région. Solange Ouédraogo/Sanogo, native de Gaoua (Nako), n'a pas caché sa joie pour la ville de Gaoua qui a changé de physionomie à la faveur de la célébration tournante de l'indépendance du pays, selon ses mots, puisque, dit-elle, les quartiers enclavés de la ville ont eu de bonnes routes et la ville dispose désormais de nouvelles infrastructures. « La fête a été très belle, on a bien financé, investi pour Gaoua », s'est-elle réjouie, remerciant le gouvernement pour l'initiative de la célébration tournante de la fête de l'indépendance qui permet de développer les provinces, à son avis.

Gaoua n'aurait pas changé sans les travaux du 11- Décembre dans la région

Des convictions partagées par Angèle Kalmogo/Poda pour qui la fête de l'indépendance permet de créer de l'emploi et de résoudre en partie le problème de logement des travailleurs à Gaoua. Avis partagé par l'ancien député du Ioba, Bénilde Somda, qui a salué l'impact de la commémoration de la fête à Gaoua. « Toutes les maisons construites ont eu preneurs », s'est-il réjoui. « N'eût été la fête de l'indépendance, je ne pense pas que Gaoua pouvait changer comme on le constate aujourd'hui », foi de Santiémana Dah, enseignant originaire de la localité. Quid de l'entretien des infrastructures ? Pour lui, les fils et filles de la région doivent bien prendre soin des infrastructures réalisées à coûts de milliards de F CFA. Comme Marie Somda, pour la circonstance, tous ceux ou toutes celles qui ont misé dans la nourriture ont fait de bonnes affaires, selon Angèle Kalmogo/Poda. La célébration du 57e anniversaire de l'indépendance de notre pays à Gaoua a tenu toutes ses promesses, selon les mots du président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, qui s'est exprimé après la cérémonie. Le peuple a eu droit à un très beau défilé, une grande mobilisation des populations du Sud-Ouest, à son avis. Il a félicité le comité d'organisation et tous ceux qui s'y sont mis pour que la fête soit belle. Il a salué la mobilisation des populations du Sud-Ouest, qui se sont investies depuis des mois pour faire de l'évènement une réussite. Le flambeau de l'organisation du 58e anniversaire de l'indépendance a été remis au gouverneur de la région du Centre-Sud dans la soirée du 11 décembre 2017 à Gaoua.