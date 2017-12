Congo-Brazzaville: Troïka de la CIRGL. Brazzaville - Sassou-Kabila-Lourenço tablent sur des questions d'intérêt commun

Un mini-sommet de la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs a été organisé à Brazzaville, Capitale de la République du Congo, samedi 9 décembre 2017. C'est là une initiative du Président Denis Sassou N'Guesso, Président en exercice de la CIRGL. A ce sommet étaient conviés, entre autres, Joseph Kabila, Président de la RDC, et Joao Manuel Gonçalves Lourenço, Président de l'Angola, ont répondu à l'invitation de leur homologue du Congo-Brazzaville. Ci-dessous, veuillez lire le compte-rendu de leurs échanges.

Communiqué de Presse



A l'invitation de son Excellence Monsieur Denis SASSOU NGUESSO, Président de la République du Congo, Président en exercice de la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs (CIGRL), les Chefs de l'Etat de la République d'Angola et de la République Démocratique du Congo, leurs Excellences Messieurs Joao Manuel Gonçalves LOURENCO et Joseph KABILA KABANGE, ont participé, ce samedi 09 décembre 2017 à Brazzaville, à un mini-sommet de la CIRGL.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des consultations régulières de la Troïka de la CIRGL avec les Etats membres de la Région sur des questions d'intérêt commun, en application des conclusions du dernier sommet de la CIRGL, tenu à Brazzaville, le 19 septembre 2017.

Les entretiens entre les trois Chefs d'Etat se sont déroulés dans une ambiance empreinte de fraternité et une parfaite compréhension mutuelle. Ils ont porté sur les questions internationales et sous-régionales.

Au plan international, les Chefs d'Etat ont salué la tenue à Abidjan du 5ème Sommet Union Africaine-Union Européenne qui a permis d'aborder la question préoccupante de la migration clandestine, à l'origine de nombreux drames en Libye et en Méditerranée, notamment. Ils ont réitéré la nécessité de trouver une solution durable à ce grave problème, en partenariat avec toutes les autres Parties prenantes.

Dans la sous-région, les Chefs d'Etat ont évoqué l'évolution des situations en République Centrafricaine, au Soudan du Sud, au Burundi, au Kenya, en République du Congo et en République Démocratiques du Congo.

Les Chefs d'Etat se sont félicités Kenya et ont appelé les acteurs en vue d'apaiser les tensions électorales de l'aboutissement du processus électoral, au politique de ce pays à privilégier le dialogue observé pendant et après le processus.

Ils ont déploré la persistance des violences en République Centrafricaine et réitéré leur appel à la Communauté Internationale, afin qu'elle apporte un soutien plus ferme au processus de stabilisation et de réconciliation nationale.

S'agissant de la République Démocratique du Congo, les Chefs d'Etat se sont réjouis de la publication du calendrier électoral qui constitue une avancée majeure dans la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016

Les Chefs d'Etat ont réitéré l'appel du président de la CIRGL à tous les acteurs politiques et de la société civile de la RDC à préserver la paix et à se mobiliser en vue de la mise en œuvre de l'agenda électoral dans l'unité, la sérénité et le dialogue.

Les trois chefs d'Etat ont condamné énergiquement l'ignoble attaque perpétrée contre le contingent de la MONUSCO à Béni, 07 décembre 2017, au cours de laquelle des éléments de la FARDC et de la MONUSCO ont perdu la vie et plusieurs autres gravement blessés.

Les trois chefs d'Etat ont présenté leurs vives condoléances aux Nation Unies, à la SADC, aux Forces Armées de la République Démocratiques du Congo ainsi qu'aux familles des victimes. En conséquence, ils ont réitéré l'appel lancé à la communauté Internationale au dernier Sommet de la CIRGL à Brazzaville, de qualifier la LRA ainsi que les ADF, de groupements terroristes et de les traiter comme tels.

S'agissant de la République du Congo, les chefs d'Etat se sont félicités de l'apaisement observé dans le département du pool et ont encouragé les autorités congolaises à consolider les acquis de la paix dans cette partie du pays

Les Présidents Denis SASSOU-NGUESSO et Joseph KABILA KABANGE ont félicité le Président Joao Manuel Gonçalves LOURENCO pour la sagesse avec laquelle il conduit son pays depuis son élection.

Le Président Denis SASSOU N'GUESSO a remercié les Présidents Joseph KABILA KABANGE et Joao Manuel Gonçalves LOURENCO pour avoir répondu à son invitation.

A l'invitation du Président Joseph KABILA KABANGE, les présidents Denis SASSOU NGUESSO et Joao Manuel Gonçalves LOURENCO ont accepté d'effectuer une visite de travail en République Démocratique du Congo. La date précise de cette visite sera fixée ultérieurement par voie diplomatique.

Au terme de leur visite, leurs Excellences Messieurs Joao Manuel Gonçalves LOURENCO et Joseph KABILA KABANGE ont exprimé leur gratitude à son Excellence Monsieur Denis SASSOU NGUESSO, au Gouvernement et au Peuple congolais pour l'accueil combien chaleureux qui leur a été réservé, ainsi qu'à leur délégation.