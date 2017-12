Congo-Kinshasa: 35 ans de Basokin - Voici le discours de Dieudonné Nkishi !

Honorables, Excellences, Mesdames et Messieurs, Distingués invités,

Le Comité Exécutif de BASOKIN (BASONGYE DE KINSHASA) vous souhaite la bienvenue dans cette magnifique salle de CONGO LOISIRS que nous avons choisi pour abriter les festivités du 35ème Anniversaire de l'Orchestre Tout Grand BASOKIN dont l'historique venait de vous être brossée par le Directeur Edouard NKOLE KIBONGIE, l'un des conseillers du Comité Exécutif et l'un des fondateurs du Groupe.

Le Comité Exécutif de BASOKIN (BASONGYE DE KINSHASA) vous remercie vivement d'avoir accepté de répondre si massivement à l'invitation qu'il vous a lancée il y a de cela quelques jours pour qu'ensemble, ce soir, ici et maintenant, nous célébrions, comme les enfants d'un même Père et d'une même Mère, comme des frères et sœurs, le 35ème Anniversaire de cet Orchestre de BASOKIN qui nous a tous chéri, interpellé, réjoui, inspiré et nous a tous fait du bien en vendant la bonne image de la musique, de la culture songye.

Nous éprouvons en ce net moment une joie immense de vous compter tous parmi nous. Le sage songye avait dit : « eyisu dia mona mukuabu dia muemueta» et l'Ecrivain sacré a dit : «Oh qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble».

Nous partageons cette joie du 35ème anniversaire de BASOKIN avec nos frères et sœurs qui, partout en terre songye de Lomami au Katanga, du KasaÏ-Oriental au KasaÏ Central ; du Maniema à la Province Orientale et partout au monde, sont de cœur avec nous. Notre présent rassemblement est diffusé en direct des radios émettant dans la Province de Lomami.

Célébrer 35 ans du Tout Grand BASOKIN, c'est nous replonger dans l'histoire. Une histoire vieille de 35 ans. C'est un exercice qui nous retourne à la source pour y découvrir et y renouveler notre identité. Un peuple sans culture, un peuple sans histoire, c'est un peuple sans âme.

Et, BASOKIN, trente-cinq ans durant nous a aidé a véhiculer notre culture à travers la chanson et la danse. De Kabinda où Mi-Amor affutait déjà ses premières armes en musique, notre culture, notre musique a aujourd'hui traversé mers et océans au point que culture, musique et danse songye sont désormais exécutées dans les grandes salles européennes, américaines et asiatiques. Nos œuvres trônent, aux côtés de bien d'autres, dans les grands musées du monde. Applaudissons s'il vous plaît pour BASOKIN et son Leader MI-AMOR.

Célébrer 35 ans du Tout Grand BASOKIN, c'est en fait célébrer tout ce qui nous est resté après avoir beaucoup perdu.

Par notre présence si nombreuse, nous démontrons à la face du monde notre attachement comme peuple, à notre identité, l'identité Songye. Nous sommes ici pour dire merci à Mi-Amor, pour dire merci à BASOKIN et tous ceux qui ont collaboré d'une manière ou d'une autre, à l'édification de cette œuvre grandiose. Nous sommes aussi ici, tous ensembles, nos Chefs et notre Peuple, pour dire que les Basongye et les Busongye sont là. Ils existent et exigent d'exister toujours. Nous sommes un grand peuple aux valeurs inestimables. Nous sommes un peuple héroïque et les prouesses de nos ancêtres ; les faits d'armes de nos aïeux ne nous quitteront jamais.

Célébrer 35 ans du Tout Grand BASOKIN, c'est aussi nous donner un moment d'afficher définitivement et de travailler durablement pour notre unité et pour le développement de la terre qui nous est léguée par nos ancêtres. Nous ne développeront jamais notre terre, la Province de Lomami sans nous imposer l'unité et la solidarité. C'est pourquoi, nous en appelons à la réconciliation de tous les fils et de toutes les filles songye de tous bords. Nous sommes un seul peuple, notre ennemi commun c'est le sous-développement de notre Province de Lomami.

Célébrer 35 ans du Tout Grand BASOKIN, c'est nous interpeller sur notre sort collectif. D'où venons-nous ? Où en sommes-nous ? Où allons-nous ? BASOKIN, trente-cinq ans durant n'a fait que nous interpeller, nous inviter à aimer et à travailler pour la terre nous léguée par nos ancêtres. Nous pensons que ce 35ème anniversaire est une occasion propice pour répondre favorablement aux appels à construire notre terre, la Lomami.

Au nom de tous, nous disons merci à Mi-Amor, à son épouse, Maman Marie, à ses enfants et à toute sa famille, pour les sacrifices consentis, trente-cinq ans durant, afin que la musique, la culture songye soit portée plus haut. Au nom de tous, nous disons merci à tous les musiciens de BASOKIN (les anciens et les actuels) pour leur dévouement pour la cause de la culture songye. Nous voulons penser aussi à tous ceux, d'une manière ou d'une autre, sont passés par BASOKIN mais qui ne sont plus de ce monde. Que leurs âmes reposent en paix. Nous disons merci à tous les Comités exécutifs qui se sont succédé à la tête de cet ensemble musical songye ; grâce à leur management et leur leadership, BASOKIN a atteint l'âge qu'il a et les résultats qu'il a sû engranger à cette date.

Nous ne saurons terminer notre propos de ce jour sans remercier les membres du Comité Exécutif actuel de BASOKIN ainsi qu'à leurs familles respectives pour tant d'abnégation et de dévouement. Merci à Norbert Kitengie Kapenga, merci à Edouard Nkole Kibongie, merci à Romain Mbutshitshi Kabamba, merci à Aimé Kiala.

On ne peut remercier et féliciter BASOKIN, sans remercier de tout cœur, le Professeur Timothée KATANGA MUKUMADI dont les œuvres en faveur de ce groupe ont fait qu'il atteigne sa maturité aujourd'hui. Avec le Professeur KATANGA, nous remercions et félicitons toute la communauté songye de Kinshasa et de partout ; nous remercions tous ceux qui, sans être songye, aiment et soutiennent la musique songye.

Nous remercions tous nos frères et sœurs des Orchestres Lomami, Kantu Mobe, Mudimba, Kabusha Balale et ceux de Lunsombe Madimba qui ont rehaussé de leur présence la présente manifestation. Ils viennent par leur prestation d'aujourd'hui, à cette belle occasion, manifester l'unité et la solidarité qui doivent caractériser tous les enfants songye.

Pour vraiment terminer, nous remercions toutes les personnalités songye et non songye qui ont matériellement et financièrement soutenu cette manifestation. Il s'agit du Professeur Katanga, le Professeur Lumanu Mulenda Bwana N'sefu, le PCA Me NTUNDA YA KASENDE, l'Honorable Théophile LUNKAMA (ancien Président du comité BASOKIN), l'Honorable Colette TSHOMBA, le Directeur Général Adjoint Jean Baptiste Nkongolo, le Directeur Jean Kankieza, le Dr Bruno Niteo, Mr Alain Matenda.

A tous et à toutes, un grand merci et que la fête commence !