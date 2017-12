Congo-Kinshasa: Prière, match de football... - Pierre Kangudia communie avec sa base de Mont-Amba

Toujours proche de sa base, Pierre Kangudia Mbayi, natif de Mont-Amba, a revisité, le dimanche dernier, les sinistrés du Camp Kabila qu'il avait assistés, il y a un près d'un mois, lorsque leurs habitations avaient été détruites par un incendie. Ensemble, ils sont allés remercier le Très Haut de les avoir préservés d'une mort certaine.

Cette prière d'action de grâce a été dite à l'Aumônerie Protestante du Camp Kabila. Ici, Pierre Kangudia a été chaleureusement accueilli par les paroissiens et l'Evêque de ladite Aumônerie, Mgr Kalima Mutombo.

Dans son mot de bienvenu, dès l'entame du culte, à 8h30, le Pasteur Wassa a salué la présence parmi eux de l'actuel Ministre du Budget, tout en soulignant que c'est pour la toute première fois, depuis que cette paroisse existe, qu'une Autorité gouvernementale vienne prier avec eux.

Le Pasteur Wassa en a profité, pour exprimer toute la gratitude des sinistrés au Ministre Kanguadia, ce natif de Lemba, pour son geste combien humanitaire qu'il avait posé à l'endroit des policiers et leurs familles victimes d'un incendie destructeur. Car, il était le seul, alors le seul, à se montrer sensible à la souffrance de ses frères et sœurs.

S'en est suivie la lecture des Saintes Ecritures où l'Evêque Kalima Mutombo, tout en saluant la présence de celui que tout Mont-Amba appelle "Papa Social", l'a recommandé comme modèle, un exemple à suivre.

Se référant à l'histoire biblique de 10 lépreux bénéficiaires de la grâce de Jésus-Christ, Mgr Kalima Mutombo a demandé aux sinistrés du Camp Kabila de témoigner leur gratitude à Pierre Kangudia pour l'acte de générosité qu'il avait posé à leur endroit, lorsqu'ils ont été frappés par ce malheur d'incendie.

Prenant la parole à cette occasion, Pierre Kangudia a remercié avant tout le Chef de l'Etat ainsi que le Premier Ministre pour la confiance placée en sa modeste personne.

Il a, ensuite, exprimé sa gratitude aux paroissiens de l'Aumônerie Protestante du Camp Kabila ainsi que leur Evêque, pour l'accueil lui réservé, mais aussi, pour l'engagement qu'ils ont pris de le soutenir dans ses actions de solidarité à l'endroit des kinois de Mont-Amba.

Natif de ce district, Kangudia Pierre a souligné qu'il ne pouvait rester indifférent au malheur qui avait frappé les siens, les policiers et leurs familles, étant donné qu'il est lui-même enfant d'un militaire. Il a promis de rester toujours aux côtés de ses frères et sœurs, quelles que soient les responsabilités qui peuvent être les siennes et quel que soit le degré de son élévation. Tels sont les propos de l'hôte de marque de l'Aumônerie Protestante qui ont sanctionné, à 10h30, la fin de ce culte d'action de grâce.

Juste après la prière, Pierre Kangudia a assisté à une rencontre sportive qui a opposé les jeunes de Lemba à ceux de Matete. Objectif, honorer les anciens Léopards habitant le District de Mont-Amba.

Le match s'est soldé par la victoire de l'équipe de Matete sur le score d'un but à zéro.

C'est le Ministre d'Etat Pierre Kangudia qui a personnellement remis le trophée à l'équipe gagnante. Quant à l'équipe de Lemba, elle s'en est tirée avec le trophée de meilleur joueur.

Comblés, les anciens Léopards de Mont-Amba présents lors de ce match notamment, Mamale Emeka, Korando Mukulu, Yemweni Ngidi, Lofo Bongeli... , ont salué cette initiative combien louable de Pierre Kangudia et ont promis de le soutenir à travers la Fondation Pierre Kangudia en gestation.

Tout est bien qui fini bien. Après le sport, c'était des moments de réjouissances.