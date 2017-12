Congo-Kinshasa: Coopération Sino-congolaise - Joseph Kabila inaugure le bâtiment administratif du Gouvernement

Ce bâtiment administratif élevé dans les airs une fois de plus grâce à la bonne coopération entre les gouvernements congolais et chinois, qui d'ailleurs ne date pas d'aujourd'hui. Un partenariat sans doute scellé par des relations diplomatiques solides. Les membres du comité de direction de l'entreprise qui a concouru à la construction de ce patrimoine fort bénéfique pour les générations montantes, ont à tour de rôle prononcé leurs allocutions, pour le moins difficile à décrypter, puisqu'elles étaient en langue chinoise.

Avec sa capacité de pouvoir accueillir plus de 1400 personnes, le bâtiment administratif du gouvernement est un nouveau trou béant qui vient d'être bouché. Il comprend 5 niveaux y compris les rez-de-chaussée, avec 6 ascenseurs, 135 bureaux administratifs, 133 bureaux pour le personnel d'appoint, 20 salles de réunion, mais aussi des salles de conférence et de formation.

C'était hier en fin de matinée devant le Président de la République, plusieurs membres du gouvernement, des Députés et Sénateurs, le corps diplomatique, quelques invités et une population venue en masse pour saluer la concrétisation de ce grand projet, que la cérémonie inaugurale a été lancé principalement par le gouverneur de la Ville de Kinshasa, André Kimbuta. Ce dernier a rappelé la ferme volonté du Chef de l'Etat, garant de la Nation, de continuer à faire de la RD. Congo, une véritable cité moderne. Cette nouvelle masure aussi grande qu'un musée royale se situe à quelques mètres seulement du Palais du peuple.

