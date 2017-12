Congo-Kinshasa: Elections et alternance démocratique - Batumona à l'assaut des cellules de base du MSC !

"Il faut vous prendre en charge, quitter le camp de la peur sinon votre liberté et indépendance seront confisquées. Nous rejetons le calendrier de la CENI publié le 5 novembre 2017 parce qu'il n'est pas consensuel conformément à la loi et il est entaché d'irrégularités contre la loi lorsqu'il introduit unilatéralement la machine à voter. Même la loi électorale qui a été débattue au parlement a été falsifiée. La tricherie est là, il faut que vous, peuple, puissiez barrer la route à la dictature qui s'installe et qu'on veut chaque fois tailler la loi en fonction d'une personne".

L'orateur a convié la population congolaise à agir dès à présent. "Le peuple ne doit pas seulement se mettre debout. Il doit plutôt marcher maintenant et non après décembre 2017 ", dit-il.

Le Président du MSC reconnaît que «les résultats de notre lutte ne sont pas loin de nous». Laurent Batumona a invité les jeunes et l'ensemble de la population à ne pas céder au doute, plutôt à «redresser la tête et dégager les épaules».

Le Président du MSC a palpé du doigt les réalités du travail d'implantation du Parti qui est fait sur terrain avec détermination par le Sga Jules Mukumbi et les interfédéraux. La démonstration a été faite au grand jour avec l'installation des six comités de Cellules dans la Commune de Kisenso.

C'est à l'occasion de l'installation de six comités de Cellules de son Parti dans la commune de Kisenso, le dimanche 10 décembre 2017, qu'il est monté à la tribune devant des milliers de membres du Parti, sympathisants et curieux qui se sont approchés pour écouter un autre son de cloche sur l'actualité politique de la RDC.

Comme cette forte détermination allait de soi, il a pris son arme, "la Vérité", pour dissiper les doutes et les craintes sur le cap suivi par son Parti, le MSC, aux cotés du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement.

Lors de l'installation des Comités de Cellules, il a appelé la jeunesse à se mobiliser, à se prendre en charge pour la marche pacifique du 19 décembre 2017. "Nous installons six Comités de Cellules à Kisenso dans la durée pour notre Mouvement de Solidarité pour le Changement dans notre pays", a dit le Député national, Laurent Batumona, Président du Mouvement de Solidarité pour le Changement (MSC), membre du Comité des Sages du Rassop et président du Front du peuple.

