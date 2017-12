Angola: Le MPLA restructure le Secrétariat du Bureau politique

Luanda — Le MPLA a élu lundi Carlos Maria da Silva Feijó aux fonctions de secrétaire aux Reformes de l'Etat, Administration publique et locales, et Ernesto Norberto Garcia au poste de secrétaire à l'Information et Propagande dans le cadre de la restructuration de son bureau politique (BP).

Selon un communiqué du BP du Mouvement Populaire de Libération de l'Angola, parti au pouvoir, Diógenes do Espirito Santo OLiveira est devenu secrétaire à la Politique Economique, tandis que Mário de Sequeira Carvalho assumera désormais les fonctions de secrétaire à la Politique Sociale.

Le poste de secrétaire chargé de la Politique de cadres revient à Bento Joaquim Sebastião Francisco Bento, tandis que les fonctions de secrétaire aux Anciens combattants et Vétérans de la patrie seront assumées par Pedro de Morais Neto.

Auparavant, le Comité Central avait approuvé la restructuration de l'appareil auxiliaire du Parti, composé de cabinets des organes individuels de la direction, du Président, du vice-président et du secrétaire-général du MPLA, 11 départements et cinq outres cabinets, tels ceux de la coordination d'études, analyses techniques, documentation et recherche historique.

Le Parti a encore approuvé la résolution sur l'élection comme membres du Bureau Politique de Diógenes do Espirito Santos Oliveira, Ernesto Manuel Norberto Garcia, Maria Isabel Malunga Mutunda, Pedro de Morais Neto, et de Yolanda Brígida Domingos de Sousa.

Ana Paula Inês Ndala Fernando a été désignée au poste de coordinatrice de la Commission de Discipline et Audit du Comité central.