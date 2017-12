Cote d'Ivoire: Angleterre - Wilfried Bony explique son retour en grâce

L'attaquant ivoirien a inscrit deux buts lors de ses deux dernières sorties avec Swansea en Premier League.

Wilfried Bony n'est pas fini. Le joueur a refait surface dans la Premier League anglaise après une période difficile. Auteur de l'unique but victorieux de Swansea contre West Bromwich (1-0), lors de la 16e journée du championnat d'Angleterre disputée le week-end dernier, l'attaquant ivoirien a enchaîné une deuxième réalisation en deux matches.

L'ancien joueur de Manchester City n'avait plus marqué en match officiel en championnat d'Angleterre depuis plus d'un an. Sa dernière réalisation en Premier League date du 30 octobre 2016 avec Stoke City.

« C'était émouvant d'inscrire ce but contre West Bromwich et de scorer également à nouveau dans ce stade. Je travaille très dur pour revenir à mon meilleur niveau. Seuls les matches vont m'aider à le faire et je suis content d'avoir pris part à des rencontres depuis quelque temps », a expliqué Wilfried Bony.

De retour à Swansea, le club où il s'est révélé en Premier League, après un passage à Manchester City et Stoke City, l'attaquant ivoirien n'a disputé que neuf matchs en championnat.

Victime souvent de blessures, il vient de livrer son troisième match plein consécutif. Il espère poursuivre sur cette lancée et renouveler les performances qu'il avait réalisées lors de son premier passage dans le club gallois où il avait inscrit 35 buts en 70 matches entre 2013-2014 et 2014-2015. « J'espère pouvoir reproduire ce que j'avais l'habitude de faire au Liberty stadium », a-t-il dit.

Un retour en grâce pour l'attaquant ivoirien qui vient à point nommé pour son club qui est en difficulté dans le championnat anglais depuis l'ouverture de la saison. Après seize journées, les hommes de l'entraîneur Paul Clément occupent l'avant-dernière place du classement avec 12 points.