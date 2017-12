Cote d'Ivoire: Football national - Ahmed Touré, la nouvelle coqueluche des Mimos

Arrivé chez les Jaune et noir, il y a seulement un mois, Ahmed Touré s'est vite imposé dans l'équipe. Après quatre matchs de Ligue 1, l'international burkinabè est à cinq réalisations.

Roger Ouégnin peut avoir le sourire. À la fin du match de son équipe face à celle de l'Africa, le président de l'Asec a félicité son vice-président, Francis Ouégnin et le responsable de l'équipe professionnelle, Baky Koné, pour avoir fait un bon recrutement.

« Ils ont fait l'essentiel. Le nouveau, c'est un buteur (...), Ahmed Touré, il est robuste », s'exclamait Roger Ouégnin après la victoire (1-0) de ses joueurs. Grâce à l'unique but de la partie réalisé par celui qui a désormais conquis le cœur des Actionnaires.

Arrivé chez les Jaune et noir, il y a seulement un mois, Ahmed Touré s'est vite imposé dans l'équipe. Après quatre matchs de Ligue 1, l'international burkinabè est à cinq réalisations. « Tout est allé très vite. Quand je suis arrivé, j'ai été bien accueilli par le président et toute l'équipe. Les objectifs du club sont grands. Je me sens bien avec l'Asec », se réjouit la nouvelle coqueluche des Jaune et noir.

Si l'Asec a été menaçant et redoutable devant les buts de l'Africa sports, c'est grâce à la vélocité de son nouvel attaquant. « Il est bon dans le jeu de tête, mais il a également une belle frappe du pied. En plus, il s'essaye avec les deux pieds. Il fait aussi des courses croisées et en profondeur. Je pense que c'est un attaquant complet », analyse Eric Babou, ancien international ivoirien.

Ahmed Touré est né à Bouaké, en Côte d'Ivoire. Ce qui lui a permis de bénéficier d'une double nationalité (ivoiro-burkinabè). Il a évolué au Ghana où il a été sacré meilleur joueur et meilleur buteur (20 réalisations avec l'Ashanti Kotoko). Et a aussi fait plusieurs essais dans des clubs en Afrique du Nord et en Europe.

Après la rupture du contrat d'Hervé Oussalé qui ne s'inscrivait pas dans la philosophie du club, l'Asec a pu s'offrir une autre perle venue du pays des hommes intègres. Une belle recrue qui, selon Aristide Bancé, « peut apporter beaucoup à l'Asec ».

Pour l'heure, les Mimos qui ont pour ambition de revenir au plus haut niveau sur la scène continentale peuvent admirer leur nouveau bijou.