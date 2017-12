Cote d'Ivoire: Mahoulid 2017 à Serifina - Célébration sous le signe de la spiritualité et du développement

Deux exposés sur le foncier rural et le choix du site d'implantation du futur dispensaire ont été faits.

il y avait fête à Serifina, village de la sous-préfecture de Ouaninou (Touba). En effet, à la faveur de la célébration du Mahoulid qui a eu lieu dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre 2017, la mutuelle de développement de Serifina,( Lakafa) a organisé une lecture coranique durant laquelle, El hadj Bamba Mamadou l'Imam de Serifina et plusieurs maîtres coraniques ont entretenu l'assistance sur le sens réel de la nuit du Mahoulid, mais aussi sur plusieurs autres sous- thèmes en rapport avec la cohésion sociale , l'entente et la fraternité.

Le développement local n'a pas été oublié. Deux exposés sur le foncier rural et le choix du site d'implantation du futur dispensaire ont été faits. Ainsi, deux cadres du village, M. Bamba Youssouf, ingénieur -géographe et Bamba Kalifa, Directeur régional de santé du Gbêkê ont exposé respectivement sur le foncier rural et sur le choix du site du futur dispensaire du village.

El hadj Seydou Bamba, le président de la mutuelle, soutenu par plusieurs membres de son bureau, a fait plusieurs dons à la cantine, à l'école primaire et au village. Citons entre autres des vivres et des non vivres. Il s'agit d'un carton d'huile, de dix sacs de riz et de la pâte alimentaire. Certainement pour donner de la force aux élèves de cette école primaire qui attend beaucoup des cadres du village mais aussi des bonnes volontés. En attendant, la mutuelle a offert à l'école un lot de fournitures scolaires comprenant entre autres des cahiers, des ensembles géométriques et des boites de craie.

Recevant son lot, le directeur de l'école, M. M'Doumi Hervé a dit merci à la mutuelle et à toutes les bonnes volontés pour cette contribution à la formation de leurs jeunes frères. Non sans dire qu'il attend davantage d'eux.

La mosquée du village n'a pas été oubliée. Son Conseil de gestion a réceptionné son lot composé entre autres de nattes, de thermos ainsi que des dons en numéraire. Les différents bénéficiaires ont reçu leurs lots des mains de M. Bamba Amara, le président du comité d'organisation du Mahoulid 2017. Qui a félicité les différentes délégations pour leur mobilisation exemplaire. Notamment celles de Yamoussoukro, Man, Guiglo et Daloa. Pour sa part, El hadj Bamba Mamadou, l'Imam de Serifina a remercié la mutuelle non pour ces gestes hautement symboliques. Non sans faire des bénédictions pour des retrouvailles très fraternelles durant la Mahoulid 2018.

« Nous formulons pour vous des vœux de santé, de prospérité. Que fasse le Tout Puissant Allah, que vos mains qui ont donné ne désemplissent pas. Travaillez dans la cohésion et la solidarité... », a dit en substance l'Imam. Par ailleurs, pour consolider les bases du développement, M. Jean Bity, le Sous-préfet de Ouaninou a échangé avec la communauté villageoise, lors d'une importante assemblée générale à laquelle ont participé tous les ressortissants venus des différentes régions du pays. A noter que des rencontres avec les villages de Goko, Bondoulo et de Konigo ont eu lieu. Rendez-vous a été pris pour Mahoulid 2018.