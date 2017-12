Cote d'Ivoire: Financement des PME - Les investisseurs en capital s'organisent pour mieux les accompagner

Ce leadership appelle de la part du pays à poursuivre ses efforts pour la promotion et la protection des droits… Plus »

La secrétaire générale de A2ic Laureen Kouassi-Olsson, a pour sa part signifié que c'est plus de 500 milliards de FCFA que les investisseurs en capital ont déjà investi jusque-là, dans plus d'une quarantaine entreprises privées en Côte d'Ivoire. Ainsi, a-t-elle révélé que cette faîtière était nécessaire, pour une meilleure coordination de leurs activités. Ce, « en travaillant main dans la main avec les autorités, en vue de créer un cadre attractif favorisant le développement du tissu des Pme en Côte d'Ivoire ».

Ainsi, à travers ses actions, A2ic souhaite, entre autres, promouvoir ce mécanisme de financement auprès des entrepreneurs ivoiriens. Contribuer à l'amélioration du cadre fiscal et réglementaire favorable à l'investissement d'acteurs économiques et d'institutions nationales dans les véhicules de capital-investissement. Et enfin, créer une plate-forme de formation aux métiers du capital investissement.

