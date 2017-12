Cote d'Ivoire: Ministère de l'Intégration africaine - Un atelier pour faire le bilan de 2017

Le ministère de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur organise, depuis hier, un atelier à l'Hôtel du Golf (Cocody) pour faire le bilan des activités de 2017 et dresser les perspectives de 2018.

Pour le directeur de cabinet, Diamouténé Alassane Zié qui représentait le ministre Ally Coulibaly à cet atelier, c'est important à la fin de l'année de faire un bilan par rapport aux objectifs que l'on s'est assignés pour voir si les résultats sont atteints.

Chercher à savoir ce que l'on peut tirer comme enseignement de l'année qui finit. « Il faut chercher à savoir les points forts et les points faibles et se projeter sur 2018. Rappelons que le ministère a deux directions générales opérationnelles qui sont la direction générale de l'Intégration africaine qui suit tout ce qui est intégration régionale, et une direction générale en charge des Ivoiriens de l'extérieur. Pour 2017, l'intégration régionale apparait dans la nouvelle Constitution comme un axe majeur de la politique du gouvernement. Nous devons mettre en œuvre cette politique... », relève le directeur de cabinet d'Ally Coulibaly.

En effet, l'atelier permettra de faire le bilan des dossiers et actions prioritaires en cours, s'approprier les différents documents de politique sectorielle existants et les actions liées à la diaspora, identifier les difficultés dans le traitement ou la conduite des projets et programmes prioritaires et formuler des recommandations pertinentes...

Pour la journée d'hier, il y a eu la présentation du plan stratégique de l'intégration (Psi 2017-2021) de la direction générale de l'Intégration africaine (Dgia). Et le bilan des activités et l'état d'avancement des projets et programmes en cours à la direction générale des Ivoiriens de l'extérieur. Ce matin, il y aura la présentation du rapport général de l'atelier.