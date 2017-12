Cote d'Ivoire: Champions League (8e de finale)/Real-PSG et Chelsea-Barcelone - Deux affiches de rêve

Ce leadership appelle de la part du pays à poursuivre ses efforts pour la promotion et la protection des droits… Plus »

Les matchs aller de ces huitièmes de finale de la Champions League se disputeront les 13-14 et 20-21 février 2018. Les retours sont prévus les 6-7 et 13-14 mars 2018.

Pour ces retrouvailles, le Fc Barcelone, leader de la Liga espagnol et qui a terminé premier du groupe D, part favori face à Chelsea. Eden Hazard et ses coéquipiers ont, quant à eux, occupé la 2e place du groupe C. Ils ne dominent pas non plus le championnat d'Angleterre où ils occupent la 3e place au classement avec 14 points de retard sur le leader Manchester City.

Deux équipes qui se connaissent bien pour s'être rencontrées à plusieurs reprises dans la compétition. Douze fois précisément entre 2000 et 2012. Les Blues se sont imposés quatre fois contre trois pour les Blaugrana et l'on a enregistré cinq matchs nuls.

