A l'occasion du dixième anniversaire de l'attentat contre l'ONU à Alger qui a fait des dizaines de victimes, dont 17 employés de l'ONU, le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a réitéré le soutien de l'Organisation à l'Algérie dans ses efforts de lutte contre le terrorisme.

« Il y a dix ans aujourd'hui, des terroristes frappaient Alger, laissant dans leur sillage des dizaines de victimes, parmi lesquelles 17 employés de l'Organisation des Nations Unies. Dix-sept de nos collègues », a dit M. Guterres dans un message.

Le 11 décembre 2007, l'explosion d'une voiture piégée a détruit les bureaux des Nations Unies et endommagé ceux du Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR) à Alger, faisant 17 morts et 40 blessés. Le même jour, un autre attentat a été commis contre la Cour constitutionnelle algérienne, causant la mort d'au moins 14 personnes.

« J'aurais voulu être avec vous aujourd'hui en ce triste anniversaire pour que l'on se souvienne ensemble des victimes et que l'on célèbre leur mémoire. Nous ne les oublions pas. Nous n'oublions pas non plus la douleur de ceux qui restent, qui doivent survivre après un tel traumatisme et continuer leur vie, les foyers brisés et les rêves interrompus. Je sais que cette douleur ne pourra jamais disparaître. Je voudrais vous exprimer ma plus sincère sympathie et tout mon soutien », a-t-il ajouté.

« Ces terroristes ont frappé l'Algérie, mais ils ont aussi frappé l'ONU en plein cœur. C'est tout le personnel de l'Organisation qui a été touché, qui a ressenti cette douleur. Malheureusement, ces attaques ne font qu'augmenter et nous sommes maintenant pris pour cible à travers le monde, alors que nous sommes là pour soutenir les populations les plus vulnérables », a-t-il encore dit.

Le Secrétaire général a rappelé que l'Algérie était un partenaire précieux des Nations Unies dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent.

« En ce jour douloureux du souvenir, je voudrais exprimer mon entière solidarité au peuple et au gouvernement algériens dans vos efforts pour lutter contre ces fléaux. Les Nations Unies seront toujours à vos côtés », a-t-il conclu.