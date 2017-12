Angola: Le MESCTI veut des étudiants angolais dans les meilleures universités du monde

Luanda — Le Ministère de l'Enseignement Supérieur, Science, Technologie et Innovation (MESCTI) a l'intention, dans le cadre du Plan intérimaire Octobre 2017-Mars 2018, de structurer un programme d'envoi, chaque année, de 300 licenciés angolais avec une grande capacité d'analyse dans de meilleures universités du monde.

Le MESCTI doit structurer jusqu'en mars le programme, malgré diverses contraintes, y compris d'un point de vue financier.

Cette information a été publiée à Luanda par la ministre titulaire du portefeuille, Maria do Rosario Bragança Sambo, à l'ouverture du premier Conseil national de l'enseignement supérieur, indiquant qu'il est prévu, avec cette action, faire en sorte qu'un groupe des meilleurs étudiants puissent étudier dans de meilleures universités du monde, afin que le pays ait des étudiants à vivre une expérience différente et soumis à une compétitivité globale.

Maria do Rosario Bragança Sambo a dit que, dans le cadre du Plan intérimaire Octobre 2017-Mars 2018, il y a encore la promotion et l'établissement de partenariats entre Institutions nationales et étrangères d'enseignement supérieur avec un grand prestige international, dans le domaine de la science et technologie, ainsi que l'actualisation de la carrière du chercheur scientifique pour attirer et fixer les cadres hautement qualifiés, honorant ainsi les chercheurs nationaux.

Approuver le statut de la carrière du professeur d'université et le Statut Rémunératoire du professeur d'université, afin d'améliorer et dignifier les enseignants et la carrière de l'enseignant universitaire, font également partie des priorités.

Le 1er Conseil national de l'enseignement supérieur vise à examiner les questions clés relatives au développement de l'enseignement supérieur, ainsi qu'à analyser les politiques et programmes de développement et promotion de la recherche scientifique, de développement technologique et innovation.