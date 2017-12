Congo-Kinshasa: Marche des députés contre la loi électorale

On rappelle que le texte avalisé par l'Assemblée nationale consacre, entre autres innovations, l'application du seuil de 1 % de suffrages à réunir par un parti, un regroupement politique ou un candidat indépendant, pour prétendre à un siège au sein de cette institution et 3% pour les assemblées provinciales. Ce taux fait l'objet de contestations dans tous les camps politiques, en raison de ses velléités d'exclusion de plusieurs catégories de prétendants aux mandats électifs.

Selon quelques députés qui se sont exprimés pour la circonstance, cette marche se voulait l'expression de leur déception et indignation face au passage en force opéré par la Majorité Présidentielle au niveau de l'Assemblée Nationale, en procédant au vote de ladite loi en dépit de l'absence des élus de l'Opposition. A les en croire, d'autres manifestations pacifiques, avec la participation des masses populaires, sont prévues dans les jours et semaines à venir pour barrer la route à un texte qui tend à mettre fin au pluralisme politique en République Démocratique du Congo.

Partis de l'avenue de l'Enseignement, en transitant par le boulevard Triomphal peu avant la fin de la matinée, sous une pluie battante, ils se sont présentés jusqu'aux portes de la concession du Palais du peuple. Accompagnés des militants de leurs partis, ils ont battu le pavé avec des calicots porteurs d'un seul et même message : « Non à la nouvelle loi électorale ».

Des députés membres du groupe parlementaire de l'Opposition ont surpris hier lundi 11 décembre 2017 les autorités civiles et militaires de la ville de Kinshasa, en improvisant une marche de protestation contre la loi électorale et la machine à voter.

