Congo-Kinshasa: Loi électorale - Les sénateurs demandent à Shadari de revoir sa copie

On ne change pas des règles du jeu en plein match, ont-ils fait remarquer. Ils estiment qu'en l'absence de consensus sur la loi votée à l'Assemblée nationale et compte tenu du retrait des députés de l'Opposition, celle-ci porte les germes de conflit.

Concernant la caution, on note que celle-ci enregistre une augmentation vertigineuse. Elle est fixée à 160 millions de FC pour la présidentielle, et à 1 million de FC pour la députation nationale. Donc, un parti implanté à travers la république devrait débourser un total de 500.000 dollars pour ses candidats !

Il sied de signaler que les trois points qui avaient poussé les députés de l'Opposition à quitter la salle des congrès pour ne pas prendre part au vote concernaient le seuil de représentativité, la caution à payer et le recours au vote électronique. A la chambre haute du Parlement, de nombreuses voix ont réclamé leur suppression pure et simple.

De manière générale, les sénateurs qui ont pris la parole se sont interrogés sur la motivation de la révision de la loi électorale, pourtant partie intégrante de la Constitution. En tant qu'émanation de la loi fondamentale, elle ne devrait pas être modifiée n'importe comment et à tout moment. Certains ont rappelé à ce propos qu'en 11 ans d'existence, la loi électorale totalise déjà 3 révisions à savoir : la modification de janvier 2011 ayant ramené l'élection présidentielle de deux à un seul tour ; celle de janvier2015 ayant débouché sur le charcutage de plusieurs articles et dans la foulée de laquelle ses architectes avaient tenté de conditionner la tenue des élections à l'organisation d'un recensement général de la population. Et aujourd'hui, on revient à la charge alors que depuis 2015, les élections n'ont jamais eu lieu.

Sans détours ni de langue de bois, les sénateurs ont émis des critiques acerbes à l'endroit du gouvernement pour son initiative, qu'ils trouvent inopportune à ce temps où tous les efforts devaient se concentrer sur la faisabilité des élections. En somme, la majorité d'entre eux ont proposé son rejet pur et simple. Pour preuve : sur 19 intervenants, 21 ont exigé le renvoi du texte de loi à son auteur, à savoir le gouvernement, pour défaut d'opportunité et d'intérêt.

Copyright © 2017 Le Phare. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.