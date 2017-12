Congo-Kinshasa: Cérémonie d'hommage aux casques bleus tués jeudi dernier.

Apres l'énumération des noms des 14 disparus, le Représentant Spécial Adjoint du Secrétaire Général chargé des Opérations, David Gressly a débuté son adresse par ces mots: < Tout en exprimant une nouvelle fois mes condoléances les plus attristées au gouvernement tanzanien et aux proches des Casques bleus morts au champ de bataille, je réaffirme ici la détermination de la Mission à mettre en œuvre son mandat pour la paix et la sécurité, en appui à l'Etat congolais.

Prières et hommages et recueillements ont rythmé la cérémonie d'hommage, qui s'est déroulée, ce lundi 11 novembre 2017, sur la base du contingent tanzanien à Beni. Hommages aux 14 soldats tués, le jeudi dernier 07 décembre 2017, par des présumés ADF, sur leur base, aux abords du pont Semuliki sur l'axe Mbau-Kamango.

