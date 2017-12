Cameroun: Rien n'arrête plus Aboubakar

Avec ce septième but de la saison, il égale son meilleur total de buts dans l'élite du football français. Déjà auteur du but scellant la première défaite en championnat du Psg, Ste- phane Bahoken a récidivé ce week-end. Il a ouvert la voie des buts au Rc Strasbourg en déplacement à Bordeaux, grâce à un coup de canon après seulement deux minutes de jeu. Les Alsaciens l'emporteront fi- nalement sur le score de 3-0.

En cette première moitié de saison, il est tout simplement inarrêtable. Actuellement, toutes compétitions confondues, il fait même mieux que l'Uruguayen Edinson Cavani et la «pulga» (la puce, ndlr), Lionel Messi. Excusez du peu ! Il totalise déjà 20 buts sur la scène européenne. Soit 12 en championnat, cinq en Ligue des champions et trois en coupe du Portugal. Une fulgurance boostée dimanche dernier lors de la démonstration de force du Fc Porto face au Vitoria Setubal (5-0).

