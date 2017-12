Sénégal: Les participants pour une meilleure inclusion financière

Après Bangui, N'Djamena, Libreville et Cotonou, l'étoile du Cameroun a ouvert l'escale… Plus »

Selon Tamsir Amadou Mbaye, coordonnateur du Comité scientifique du forum peut développer la sensibilisation mais aussi la vulgarisation à travers tout le pays. Pour le développement du secteur, de la microfinance et des Sfd les panélistes proposent de réfléchir sur le mode de gouvernance favorisant les résultats et une meilleure application des textes. Compte tenu des obstacles de certaines Sfd, le rapport demande aussi l'accompagnement dans la formation et un plan de redressement des systèmes financiers décentralisés (Sfd) en difficulté.

Plus de 60% de la population étant exclu des systèmes financiers classiques et même des systèmes financiers décentralisés (Sfd, les débateurs du Forum des investisseurs de la microfinance ont préconisé une stratégie nationale d'inclusion financière au plan national.

