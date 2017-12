Madagascar: Projet de loi sur les jugements supplétifs - Le verdict de la HCC attendu ce jour

Représentants de l'Etat. Alors que le même article stipule : « il en est de même pour les préfets, les préfets de Police, les Chefs de district et leurs adjoints selon le cas. » Autrement dit, ces représentants de l'Etat au niveau des Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD) sont également habilités à délivrer les jugements supplétifs. Les Hauts Conseillers de la HCC sont aujourd'hui appelés à statuer si le projet de loi n° 028/2017 est conforme ou non à la Loi fondamentale.

Apparemment, ce projet de loi voté par les deux Chambres (Assemblée nationale et Sénat) du Parlement viole le principe de séparation des pouvoirs dans la mesure où l'article 7 du projet de loi en question dispose que « tous les magistrats des tribunaux de Première Instance et des Cours d'Appel peuvent présider les audiences foraines spéciales à l'intérieur de leur ressort territorial ».

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.