Madagascar: Môta Soa - Come-back en... pyjama, au CGM

En pyjama. Plus qu'une simple chanteuse, Môta est une « one-woman-show » et c'est cette facette de sa personnalité qu'elle va mettre en avant. Pendant près d'une heure et demie, la jeune femme ne va donc pas uniquement chanter ou jouer du piano mais faire carrément un stand-up dans lequel le public n'est pas seulement un simple spectateur. Ce dernier est invité à participer activement. « Mettez vos plus beaux 'akanjo mandry' pour donner un maximum de sens au show, tiré d'une histoire vraie ». Môta vous attend le 21 décembre au CGM avec son plus beau pyjama, n'oubliez pas le vôtre !

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.