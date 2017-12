Ile Maurice: Fêtes - Partenariat police-opérateurs économiques renforcé

L'adjoint au commissaire de police Beekun est également revenu sur les besoins de connaître le profil des employés saisonniers, qui sont nombreux à chercher du travail actuellement. Il affirme que la priorité des différentes unités de la police sur le terrain sera d'assurer la sécurité de tous. La police promet aussi plus de barrages routiers et des mesures strictes contre l'alcool au volant.

Cette rencontre est d'autant plus importante que de grosses sommes d'argent sont en circulation en cette période, ce qui augment les risques. De plus, une bande organisée cible des bureaux de change depuis quelque temps.

Une rencontre a eu lieu ce mardi 12 décembre aux Casernes centrales entre les forces de l'ordre et des opérateurs économiques. Cela, dans le but de voir comment améliorer le partenariat police-opérateurs économiques en cette période de fête, afin de combattre la criminalité.

