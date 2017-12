Madagascar: Ambatondrazaka - Un présumé escroc fugitif abattu par la Gendarmerie

Cette expertise a fait suite à la demande de la famille du défunt qui affirme avoir réclamé l'ouverture d'une enquête sur ce décès. Ainsi, la famille aurait porté plainte contre la Gendarmerie en insinuant que leur proche serait innocent et n'a jamais commis quelque chose de mal. Une déclaration que la Gendarmerie contredit carrément en signifiant que cet homme est bel et bien un suspect recherché depuis des années. Il est poursuivi pour escroquerie et usurpation de titre. Délits pour lesquels, il fait l'objet de plusieurs plaintes auprès de la Gendarmerie d'Ambatondrazaka depuis l'année 2015. Le suspect se serait fait passer pour un gendarme afin d'extorquer de l'argent chez ses victimes. Puisqu'il était en cavale,la semaine dernière, il a été surpris par des éléments de la Circonscription interrégionale de la Gendarmerie d'Antananarivo (CIRGN).

