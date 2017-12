Madagascar: Jeux d'échecs - Milanto Harifidy, champion d'Afrique

Les autres joueurs ont également défendu les couleurs du pays du mieux qu'ils aient pu. Randriamaharo Ny Avomitia termine 7e sur 9 joueurs, avec 3 points. Andriamanalina Tsiresy Haja a frôlé la montée sur le podium, en terminant 5e sur 18 joueurs. Un point de plus aux 5 qu'il a obtenus lui aurait permis de terminer 3e, après Kandhil Ahmed (Egypte) et Peter Neathan (RSA). Rakotoarison Itokiana accumule 4 points et termine 9e sur 14 joueurs.

C'est haut la main que Milanto Harifidy a remporté la finale des jeux d'échecs des moins de 16 ans lors du dernier championnat d'Afrique. Grâce à un sans faute lors des 9 rounds, ce qui lui a valu un 9 sur 9, il est sacré champion d'Afrique en devançant l'égyptien Kandil Adham (6,5 points) et le Sud-Africain Mhango Banele (6 points). Notre jeune homme a obtenu le titre de Maître International. Cette victoire qualifie officiellement Harifidy au Championnat du monde 2018 qui se tiendra en Chine. Un réel triomphe et un honneur sans conteste pour tous les échéphiles malgaches.

