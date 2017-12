Madagascar: Ligue des champions - Un choc PSG - Real d'emblée

Les matches prévus sont : Juventus contre Tottenham, Bâle contre Manchester City, Porto contre Liverpool, Séville contre Manchester United, Shakhtar contre AS Rome, Chelsea contre Barcelone et Bayern contre Besiktas.

Qui aura la ligue des champions ? Ce sera un combat de titans et encore, on aura une belle affiche Real Madrid -PSG ! Le double tenant du titre contre le club au demi-milliard de mutation. Les joutes allers seront pour les 13, 14, 20 et 21 février tandis que les matches retour auront lieu les 6, 7, 13 et 14 mars. Le jour de la Saint-Valentin, ce ne sera pas le grand amour qui s'affichera au match-aller mais un vrai duel car le PSG aura à affronter son eternel épouvantail.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.