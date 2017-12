Madagascar: « Miss belle femme ronde Madagascar » - Rakotomavo Anja Malala élue !

Elle ne correspond aucunement aux critères de beauté standards imposés par la société. Elle est même très loin de la mensuration parfaite. Rakotomavo Anja Malala a pourtant été élue « Miss ».

Avec ses 74 kg et son mètre 63, cette opératrice économique de 32 ans s'est illustrée lors de sa prestation au concours « Belle femme ronde Madagascar» le week-end dernier à La résidence Ankerana. « Elle nous a convaincus avec son discours de présentation. On n'a pas trouvé à redire quant à sa prestation sur le podium. Fière de sa grande taille, elle a assuré son défilé, telle une professionnelle : avec le sourire et assurance », explique Madame le Consul du Sénégal, membre du jury.

Les huit prétendantes au titre de « Miss » se sont présentées devant le jury dans trois tenues : une, proposée par la boutique Chic by Fabiola, sponsor de l'évènement, une tenue légère et une autre, surprise. Pour cette dernière, les concurrentes avaient carte blanche. L'objectif était simple : surprendre le jury. Un exercice dans lequel Rakotomavo Anja Malala a excellé. Severina Marie Prisca, 22ans, et Ravaojanahary Holimanitra, 25ans se sont également démarquées et ont été sacrées à l'unanimité, 1re et 2e dauphines. Miss « Belle femme ronde Madagascar» représentera la Grande Ile au concours du même genre, à Toulouse en mai 2018. Cette manifestation, pour rappel, a été organisée par Fyaah.