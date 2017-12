Madagascar: Certification - L'ISO 9001-2015 intéresse peu de sociétés

Atout

Les démarches qualité apportent des garanties supplémentaires aux dirigeants pour se développer sur de nouveaux marchés nationaux ou internationaux. C'est dans cette ligne de conduite que le cabinet FTHM s'est vu confirmer sa certification à la dernière version de la norme ISO 9001. Cette dernière version de la norme qui date de l'année 2015, qui intègre des évolutions majeures, afin d'aider les dirigeants à mieux maîtriser leur marché et leur permettre de gagner en performance est devenue la norme volontaire de management la plus utilisée au monde. « Pour le cas de Madagascar, près des 70 % des entreprises certifiées ISO sont toutes déjà en cours de migration vers cette dernière version. Un taux qui témoigne de l'engagement et de l'implication des parties prenantes et le leadership va toujours de l'avant en matière de satisfaction client », explique Cédric Catheline, Directeur Général de SGS lors de la remise des quatre certificats pour le groupe dont un pour le cabinet d'expertise comptable Qualex et un pour le cabinet spécialisé en Ressources Humaines Équation qui sont tous partenaires de FTHM.

D'un autre côté, les entreprises qui s'intéressent volontairement à cette norme sont encore trop peu nombreuses. Ce qui explique la faible visibilité des Malgaches lorsqu'il s'agit de conquête de marché d'envergure au niveau international.

Intérêt

Si l'intérêt de cette certification repose non seulement sur la reconnaissance d'un système répondant à un standard international. « Il importe surtout de maintenir un certain niveau de qualité afin de pouvoir s'ouvrir à des marchés plus importants », souligne Thierry Rajaona, Associé-Gérant de FTHM en citant la croissance de plus de 20 % du chiffre d'affaires du cabinet ou encore l'expansion des activités sur tout le continent africain.

Notamment en Côte d'Ivoire, en République démocratique du Congo, au Cameroun ou encore au Kenya. FTHM se spécialise dans les consultances en matière d'organisation de ressources humaines, d'ingénierie financière ou encore dans l'externalisation des services. Le cabinet a été le premier à avoir été certifié ISO sur le continent Africain, il y a de cela plus d'une décennie. Un exemple à suivre pour la moyenne de quatre sociétés nouvellement constituées chaque jour dans le pays.