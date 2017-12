Madagascar: Région Androy - L'élaboration du PRD appuyée par le PAM

L'environnement et la sécurisation foncière figurent parmi les priorités de la Région Androy dans son Plan régional de développement (PRD). Des ateliers se sont tenus dans les districts de Tsihombe et Ambovombe, pour l'élaboration de ce document.

L'élaboration du PRD de la région Androy se poursuit à grand pas. L'environnement, l'économie et le social étaient au centre des ateliers organisés la semaine dernière dans ce cadre, dans les districts de Tsihombe et d'Ambovombe. « Nous terminerons ces ateliers de collecte d'informations cette semaine dans le district de Beloha et de Bekily. En fait, l'objectif est d'intégrer tous les acteurs de développement dans le processus d'élaboration du PRD. A travers les échanges sur les facteurs de blocages et les solutions possibles, notre ambition c'est de mettre en place un PRD qui répond aux aspirations des habitants », a informé Michaël Randrianirina, chef de Région Androy, lors de la clôture des ateliers. Outre les organisations de la société civile, les opérateurs économiques et les collectivités, la participation active des femmes et des jeunes a également été notée par les organisateurs des ateliers de deux jours.

Appui. Par ailleurs, le PAM (Programme Alimentaire Mondiale) a rejoint le rang des partenaires techniques et financiers pour l'élaboration de ce plan d'action pour le développement de l'Androy. Un accord a été signé entre ce Programme et la Région. D'après les informations, la PAM va apporter un soutien financier pour l'organisation de différents ateliers consultatifs dans les quatre districts de la région Androy. D'après les prévisions, le document devrait être validé vers le mois de février 2018. En attendant la mise en œuvre du PRD, un comité régional de développement est déjà en place, pour coordonner les activités de développement dans la région. « La création de cette structure répond aux besoins de coordination des projets de développement dans cette partie de l'île. Ce même comité pilotera la mise en œuvre du PRD avec la région Androy», a indiqué le chef de Région.

Priorités. Pour 2018, des défis sont fixés. Pour l'environnement, l'équipe dirigeante de la région pense mettre en place une pépinière pour promouvoir les activités de reboisement avec un objectif ambitieux de 50.000 plants reboisés. S'agissant de la sécurisation foncière, l'Androy prévoit de distribuer gratuitement 1.000 titres fonciers l'année prochaine. La mobilisation des ressources propres figure également parmi les grands défis de la Région.