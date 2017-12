Burkina Faso: 11-Décembre à Gaoua - une parade multiculturelle en apothéose

La célébration du 57e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso, a été marquée, hier lundi 11 décembre 2017 à Gaoua, par une grande parade militaire et civile, en présence du président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré. La parade a montré au public massé sur l'axe du défilé, la diversité culturelle et les potentialités du pays des Hommes intègres.

La grande parade civilo-militaire a été, comme à l'accoutumée, le point d'orgue de la commémoration des 57 ans d'accession à l'indépendance du Burkina Faso, hier 11 décembre 2017. L'évènement est célébré cette année à Gaoua dans la région du Sud-Ouest, sous le thème : «Diversité culturelle, citoyenneté responsable pour un Burkina Faso solidaire et harmonieux». Il est 7h du matin dans la cité du Bafuji. Une foule bigarrée envahit l'aire du défilé.

Les places se font déjà rares. Les plus athlétiques prennent d'assaut les arbres aux alentours. Les audacieux ont recours aux toits des maisons. En position assise ou débout, la population assiste au ballet des personnalités, parmi lesquelles le président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sankandé, le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba... A 9h00, le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, arrive, escorté par la cavalerie de la gendarmerie, pour la revue des troupes.

Après les hommages, suivis de l'exécution de l'hymne national, c'est sous une salve d'applaudissements que le président prend place à la tribune officielle. Avant le défilé, un hommage est rendu aux personnes tombées au front pour la Patrie. Pendant que les troupes se mettent en position, pour entamer la parade, l'assistance a eu droit à un tableau décrivant la diversité culturelle du pays. La scène est bien acclamée. Place maintenant à la parade.

Vivats à l'armée burkinabè

La garde nationale, avec sa fanfare, ouvre la parade. Les civiles sont les premiers à montrer leur savoir-faire aux personnalités et au public. Les jeunes écoliers de l'école A de Gaoua, là où le président révolutionnaire Noël Isidore Thomas Sankara a séjourné, sont fortement applaudis. La parade civile a connu la participation des différentes régions du Burkina Faso, des ministères, des centres et écoles de formation professionnelle. Cette étape est bouclée par les majorettes de la région du Centre. Vêtues de bleu et blanc, elles ont offert un spectacle salué par la population.

La parade tant attendue par le public est le défilé des troupes militaires et paramilitaires. L'armée dans toute sa composante, à savoir l'armée de terre, la gendarmerie, le régiment parachutiste commando, de même que les corps paramilitaires (eaux et forêts, douaniers... ) ont assuré un beau spectacle par des pas cadencés et bien rythmés. Les unités spéciales en particulier, ont reçu les vivats de la population. Chantal Boni a apprécié la parade riche en couleurs qui, selon elle,est en phase avec le thème du 11-Décembre 2017. «Les forces de défense et de sécurité ont défilé avec grâce et professionnalisme.

Toutes les composantes de la société burkinabè ont été représentées», s'est-elle enthousiasmée. Mme Boni dit avoir été séduite par les forces spéciales burkinabè dont la devise est «Vaincre ou périr». «A travers leur devise, j'ai vu tous les événements douloureux qui sont passés et ils ont effectivement donné leur vie pour sauver le Burkina Faso», a-t-elle dit. Le commissaire chargé du département de l'agriculture, Jonas Gbian, qui dit participer pour la première fois à un défilé du 11-Décembre, repart également satisfait. «J'ai été impressionné par l'organisation du défilé. La diversité culturelle m'a surtout marqué», a-t-il fait savoir.

Le ministre des Transports et de la mobilité urbaine, Souleymane Soulama, a salué une parade magnifique. «Nous avons vu la diversité culturelle à travers les différentes couches de la société», a indiqué le ministre Soulama.

La famille lobi et ses fans

Deux hommes d'un âge avancé, vêtus uniquement de peaux, portant à la tête des plumes et arborant des carquois et des flèches, ont suscité l'admiration de tous les spectateurs. Ils étaient accompagnés par une femme, vêtue seulement d'un pagne autour de la taille et le panier en équilibre sur la tête. C'est l'habillement authentique lobi d'avant l'arrivée du colon français, apprend-on. Après le défilé, plusieurs curieux se sont précipités pour prendre des photos et des selfies avec eux.

Un véritable culte du Faso danfani

Contrairement aux autres éditions où c'est le pagne officiel qui ravissait la vedette, au Sud-Ouest, le Faso danfani a dicté sa loi. Populations et officiels étaient vêtus de modèles lobi, dagara ou gan, aussi jolis les uns que les autres. Beaucoup de défilants dont le ministère en charge de la famille ont été largement ovationnés pour la beauté de leurs tenues.

Un froid de canard

Il fait habituellement froid en décembre au Burkina Faso. Mais il faisait particulièrement froid à Gaoua le jour du défilé, contrairement aux jours précédents. Jusqu'à 11h, un vent glacial balayait l'aire du défilé, obligeant nombre de personnes à se recroqueviller sur elles-mêmes. Ceux qui étaient vêtus de gros boubous dagara ou de pull-overs, s'en sont bien tirés.

La sainte colère des journalistes

Après le défilé, les journalistes ont quitté leur tribune pour aller recueillir les propos du président du Faso Roch Marc Christian Kaboré, installé à 150 m au-devant. Malheureusement, ils seront bloqués par des éléments de la sécurité. Malgré les explications de la presse sur l'urgence de déposer les enregistreurs avant que l'autorité ne s'avance, les éléments se sont arc-boutés derrière leurs «ordres». Quand les journalistes ont eu la voie libre, seule une très faible poignée d'entre eux ont pu placer leurs dictaphones. Les autres qui comptaient sur les hauts parleurs installés à côté du pupitre, ont été déçus.

Le mini défilé des hôtesses

Quelques instants avant la parade, les hôtesses vêtues d'étoffes symbolisant la diversité culturelle du Burkina Faso, ont offert un mini défilé à la foule. Le spectacle était beau et riche en couleurs. Le public a beaucoup aimé.

Un pickpocket pris en pleine action

Un jeune homme d'environ une quinzaine d'années a tenté de soutirer 40 000 F F CFA des poches de son voisin au cours du défilé. Le voleur a voulu profiter des moments d'inattention de sa victime concentrée sur ce qui se passait sur l'aire de la parade. Après avoir soutiré le portefeuille, l'apprenti voleur a voulu prendre la poudre d'escampette. Heureusement que la victime s'est rendue compte à temps de la disparition de son portefeuille et a crié au voleur. L'indélicat a été aussitôt arrêté par les forces de l'ordre et l'argent restitué au propriétaire.

La cavalerie et le Faso danfani

Le public assistant au défilé a été éperdu d'admiration pour les tenues qu'a arborée la cavalerie de la gendarmerie pendant le défilé. Les éléments étaient drapés de tenues faites de Faso danfani de couleur dorée. En plus, ils avaient des arcs et des carquois en bandoulière dignes de guerriers lobi prêts à lancer l'offensive. Les Gaoualais ont été conquis. Il faut aussi noter que l'escorte du président de l'Assemblée nationale arborait ces mêmes tenues. Chapeau à la grande muette pour cette innovation et vivement que d'autres corps suivent l'exemple.

La sonorisation a un peu gâché la fête

Si des commissions doivent se congratuler pour le travail abattu en attendant le bilan du 11-Décembre 2017, ce ne sera certainement pas celle en charge de la sonorisation. En effet, la qualité du dispositif sonore a laissé plus d'un sur sa soif. Cette situation désagréable a eu des conséquences multiples. Les journalistes logés dans une tribune avaient du mal à suivre les commentaires de la parade.

Promesses tenues, selon le Président Roch Kaboré

«La célébration du 57e anniversaire de l'indépendance de notre pays à Gaoua a tenu toutes ses promesses. D'abord, nous avons eu un très beau défilé, une très grande mobilisation des populations du Sud-Ouest pour participer à cette activité.

Je félicite le comité d'organisation et tous ceux qui ont participé à rendre cette fête belle. Je salue également toute la population du Sud-Ouest. Depuis pratiquement quelques mois, cette population est mobilisée afin de faire en sorte que cet évènement que nous célébrons aujourd'hui soit un véritable succès. Merci à tous et à vous qui êtes là également, qui aviez travaillé pour que partout au Burkina Faso, le Burkinabé puisse suivre la célébration de ce 57ème anniversaire».