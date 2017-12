Mali: Forum Invest In Mali 2017 - « Coup d'essai, coup de maître : près de 1000 participants à Bamako pour faire le pari du Mali», selon les organisateurs

Le Mali a accueilli les 7 et 8 décembre 2017, près de 1000 entrepreneurs, chefs d'entreprises, industriels, PME, investisseurs maliens, internationaux et de la sous-région. Plusieurs panels riches et ateliers, rencontres B2B et B2G ont alimenté les échanges pendant ces deux jours de rendez-vous d'affaires.

Selon un communiqué de presse, le Forum investi In Mali 2017, « le rendez-vous international de l'investissement et de l'émergence du Mali » a gagné en mobilisation. Pour les organisateurs le coup d'essai se révèle être un coup de maître avec près de 1000 participants à Bamako pour faire le pari du Mali.

Copyright © 2017 Le journal de l'économie Malienne. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com).

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.