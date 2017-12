Mali: Financement des Pme - Investisseurs & Partenaires annonce un premier closing de plus de 50 millions d'euros

À l'occasion de son quinzième anniversaire, le groupe d'investissement d'impact dédié aux Pme d'Afrique subsaharienne, Investisseurs & Partenaires (I&P), annonce un premier closing de plus de 50 millions d'euros pour son nouveau fonds Ipae 2 alliant rentabilité économique et impacts sociétaux.

Fort du succès du premier fonds de la famille I&P Afrique Entrepreneurs (Ipae) lancé en 2012 et doté de 54 millions d'euros, Investisseurs & Partenaires (I&P) a décidé la création d'un nouveau fonds plus important encore pour cibler des Pme africaines en expansion dont les besoins en financements sont plus élevés (de 300 000 euros à 3 millions d'euros).

Selon un communiqué, le premier closing de 50,3 millions d'euros annoncé ce jour est composé à parts égales entre nouveaux investisseurs et réinvestissements, ce qui témoigne à la fois d'une confiance renouvelée dans le travail des équipes de gestion et d'une légitimité du fonds renforcée dans le secteur de l'investissement d'impact. La qualité du tour de table s'appuie également sur une

répartition équilibrée entre investisseurs publics (Proparco, Société financière internationale, Banque européenne d'investissement...), corporate et privés (fonds d'impact d'Axa IM, Société Générale...),

family office et fondations. «Doté à terme de 80 millions d'euros, Ipae 2 va investir en fonds propres et quasi fonds propres en minoritaire dans 30 à 40 startups et entreprises situées en Afrique Subsaharienne et dans l'Océan Indien, et ainsi favoriser la construction un secteur privé durable et performant », lit-on dans le document.

Ipae 2 vise également à s'implanter en Afrique de l'Est en créant un hub d'investissements depuis Nairobi pour opérer dans l'ensemble de la sous-région. Ipae 2 vise un retour financier significatif et des impacts sociaux et environnementaux de haut niveau, notamment en matière d'extension de la base entrepreneuriale, le recours à la sous-traitance locale, la création d'emplois, la promotion de l'entreprenariat féminin, la défense de l'environnement, l'implantation dans des pays fragiles.