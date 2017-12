Congo-Brazzaville: Lutte contre la faim - La BAD approuve un nouveau projet en Afrique

Il sera mené par IITA avec pour ambition de faire de l'Afrique un exportateur net de nourriture, et de mettre l'Afrique au niveau des chaînes de valeur mondiales des matières premières et de l'agriculture. « Nous comptons adopter la modernisation et la commercialisation pour nous aider à transformer l'agriculture africaine », a souligné Kenton Dashell.

Le projet de Technologies pour la transformation agricole en Afrique débutera en 2018 avec pour priorité d'éliminer la pauvreté extrême, de mettre fin à la famine et à la malnutrition, et de parvenir à l'autosuffisance alimentaire.

« Ce projet permettrait à l'Afrique de subvenir à ses propres besoins alimentaires grâce à la productivité agricole. L'Afrique n'est capable de connaître une véritable transformation de l'agriculture qu'avec une implication des gouvernements, du secteur privé et des investisseurs majeurs », a déclaré Kenton Dashell, directeur général adjoint de l'Institut international d'agriculture tropicale (IITA) en charge des partenariats et du développement des capacités, dans un communiqué publié le 11 décembre à Nairobi au Kenya.

L'initiative mettra en œuvre 655 mesures qui devraient permettre de générer près de 513 millions de tonnes de nourriture supplémentaires et de sortir de la pauvreté 250 millions d'Africains d'ici à 2025. Ce projet mise sur l'autosuffisance en riz, l'intensification de la culture de manioc, la sécurité alimentaire au Sahel, la valorisation des savanes comme greniers à blé, la restauration des plantations d'arbres, l'expansion de l'horticulture, l'augmentation de la production de blé et l'extension des chaînes de valeur de pisciculture.

