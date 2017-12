Congo-Brazzaville: Musique - « Na Kangami » de Big Tyger bientôt dans les bacs

Signalons que dans un passé récent, Big Tyger a participé aux nombreux projets musicaux tels que « Family Games » de Yasika, concept 2015. Sous le label BRM, il va se révéler dans les chansons "All I do is big" avec Teddy Benzo & Sosey en 2015, Dirty Doogie feat Wizzy Wesley (Compilation Belle Rage Music-2015), Congo Viber, feat Mab Strong (2016), Shootas feat Raze Be (2016).

Le cheval de bataille de BRM aujourd'hui est de mettre sous les feux des projecteurs Big Tyger, un artiste dont le talent ne se dément plus. Pour ce faire, une promotion réussie auprès du public accompagnée de la protection de cette œuvre de l'esprit nécessite la conjugaison d'efforts et de stratégie pour que le produit Big Tyger soit disponible partout. Tels sont les défis de BRM en cette année finissante. Épigone de Teddy Benzo, Big Tyger ne cesse de travailler dur pour ressembler à son mentor à l'orée d'une carrière qui s'annonce florissante si tous les moyens de son éclosion l'accompagnent.

