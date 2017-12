Congo-Brazzaville: Disparition - L'ambassadeur Jérôme Ollandet décédé à Paris

Le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération et des Congolais de l'étranger a annoncé, lundi matin, la mort de l'ambassadeur Jérôme Ollandet, survenue dans la nuit du 10 au 11 décembre à Paris, en France.

Né en 1943 à Oyomi, district d'Owando, Jérôme Ollandet, intellectuel reconnu, quitte la terre au terme d'un parcours administratif et intellectuel bien rempli. Historien, juriste et diplomate, il a assumé, de 1998 à 2001, les fonctions de secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, après avoir été ambassadeur du Congo en Guinée Equatoriale, au Cameroun, au Sénégal et en République centrafricaine.

Ambassadeur itinérant, il a suivi à ce titre plusieurs dossiers dont ceux de la Conférence internationale pour la région des Grands lacs. Il a toujours su partager sa longue et riche expérience à travers des livres et des conférences publiques dont l'une des toutes dernières sur « la diplomatie congolaise : des indépendances à nos jours », le 3 mars dernier à l'auditorium du ministère des Affaires étrangères, restera le dernier souvenir de nombreux jeunes congolais qui composaient son auditoire de ce jour.

L'autre passion de ce docteur d'histoire de l'université Paul-Valery de Montpellier était l'enseignement. Il a été, entre autres, proviseur du lycée de Makoua, directeur des examens et concours et enseignant chercheur à l'Université Marien-Ngouabi dont il a été l'un des grands dépositaires de l'histoire contemporaine du Congo. Jérôme Ollandet a formé de nombreux jeunes congolais à qui il laisse une importante bibliographie dédiée aux deux passions de sa vie que sont l'histoire et la diplomatie.

Tchicaya - Opangault - Youlou, la vie politique au Congo Brazzaville, 1945-1964 ; L'expérience congolaise du socialisme, de Massamba-Débat à Marien Ngouabi ; Les hommes et le symbolisme des plantes en Afrique centrale - Essai d'anthropologie générale, font partie des nombreuses publications qu'il nous laisse en héritage.